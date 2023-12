Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Rodzice otrzymają wypłaty w tych samych terminach, co dotychczas. Według rządowych szacunków w 2024 r. do 800 plus będzie uprawnionych 6,6 mln dzieci.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa, która podwyższa świadczenie wychowawcze 500 plus do 800 zł. Zmiana ta nastąpi z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Rodzice otrzymają wypłaty w tych samych terminach, co dotychczas. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska przekazała, że pierwsze świadczenia wychowawcze w wysokości 800 zł zostały już wypłacone na rachunki bankowe i trafiły do rodziców. W związku z tym, że pierwszy zaplanowany termin wypłaty przypada we wtorek, 2 stycznia 2024 roku (dzień wolny od pracy dla pracowników służby cywilnej - przyp. red.), to przelewy zostały zrealizowane już w piątek 29 grudnia 2023 roku - zaznaczyła. Szefowa ZUS poinformowała, że kolejne przelewy zostaną zrealizowane 3 i 4 stycznia. Według rządowych danych w 2024 r. do świadczenia uprawnionych będzie 6 mln 668 tys. dzieci. Koszt wprowadzenia zmian spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa o 24 mld zł w 2024 r., przy czym w kolejnych latach zakładany jest spadek wydatków w związku ze zmniejszającą się populacją dzieci w wieku 0-17 lat, która wynika ze zmniejszającej się liczby urodzeń i z wchodzeniem w dorosłość znacznie liczniejszych roczników. Program "Rodzina 500 plus" funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. Zastąpienie świadczenia 500 plus nową stawką - 800 zł ogłosił w maju 2023 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński. W lipcu Sejm uchwalił nowelizację ustawy w tej sprawie, którą w sierpniu podpisał prezydent Andrzej Duda. Zobacz również: Jaki był 2023 rok w ochronie zdrowia? Pełen zmian!

