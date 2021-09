​Oszust w Lublinie podał się za przedstawiciela banku i okradł 32-letnią mieszkankę Lublina. Policja apeluje o rozsądek i rozwagę przy dokonywaniu transakcji internetowych.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Do 32-latki zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku. Oszust powiedział, że ktoś włamał się na jej rachunek. Polecił kobiecie, by przelała oszczędności na tymczasowe konto banku, by ich nie stracić.

By transakcja odbyła się szybko, oszust zaproponował realizację za pomocą kodów BLIK. Kobieta nie zastanawiała się długo i przelała 10 tys. zł na konto oszusta.

Policja poszukuje sprawcy lub sprawców. Jednocześnie apeluje o ostrożność przy dokonywaniu transakcji internetowych. W ostatnim czasie notuje się coraz więcej prób oszustw "na pracownika banku".