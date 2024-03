Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) ostrzega przed oszustami podszywający się pod policję, Europol lub Interpol. Przestępcy wysyłają maile z załączonymi plikami PDF naśladującymi dokumenty sądowe lub policyjne.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zespół CERT Polska ostrzegł w środę przed atakiem, w którym oszuści podszywają się pod policję, Europol lub Interpol.

Eksperci wyjaśnili, że przestępcy masowo rozsyłają wiadomości e-mail, których treść ma wzbudzić niepokój odbiorców i skłonić ich do otwarcia załącznika.

"Z reguły są to pliki PDF naśladujące dokumenty sądowe lub policyjne. Adresat wiadomości dowiaduje się, że grożą mu m.in. poważne kary finansowe, umieszczenie na liście przestępców seksualnych oraz aresztowanie" - dodali.

Jeśli odbiorca maila odpowie na niego (do czego jest zachęcany w treści załącznika) i spróbuje wyjaśnić sprawę, dowie się, że najszybszym i jedynym skutecznym sposobem uniknięcia kompromitacji czy skandalu będzie przekazanie rzekomym organom ścigania odpowiedniej sumy pieniędzy. Pod fałszywymi informacjami figuruje pieczątka i podpis p.o. komendanta głównego policji Marka Boronia.

Eksperci z CERT Polska przekazali też, jak bronić się przed oszustami. Należy pamiętać, że policja nie kontaktuje się drogą mailową z osobami podejrzewanymi.

"Dlatego najlepsze, choć nie zawsze najłatwiejsze, jest w takiej sytuacji zachowanie spokoju i zignorowanie wiadomości" - dodali. Można też skontaktować się z policją i potwierdzić, że jest to oszustwo.

"Zwróć uwagę na adres e-mail nadawcy wiadomości. Pamiętaj przy tym, że poprawny adres nie stanowi absolutnego potwierdzenia, że nie masz do czynienia z oszustwem. Za to prywatny adres, zupełnie niezwiązany z instytucją, pod którą podszywa się nadawca, to ewidentny sygnał ostrzegawczy" - podkreślili eksperci.

Podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać na incydent.cert.pl.