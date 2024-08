Rybnicka policja opublikowała zdjęcia kobiety i mężczyzny, którzy oszukiwali metodą "na wnuczka". Jeśli ich widziałeś lub wiesz coś o miejscu ich przebywania - zgłoś to policji.

Poszukiwani przez śląską policję / Policja Rybnik / Policja





Policjanci z rybnickiej komendy pod nadzorem tamtejszej prokuratury prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się oszukiwaniem osób starszych na południu kraju. Dwie poszukiwane przez nich osoby to Romowie, których wizerunek zdecydowano się upublicznić.



Poszukiwana kobieta ma 32 lata, śniadą cerę i ok. 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i ciemne włosy do ramion. Jest podejrzana o popełnienie trzech oszustw metodą na tzw. wnuczka, dokonanych wspólnie z innymi osobami, ma na koncie także rozbój.



Mężczyzna podejrzany jest o popełnienie pięciu oszustw, dokonanych wraz z innymi przestępcami. Ma 20 lat, śniadą cerę, zielone oczy, 170 cm wzrostu i czarne, krótkie włosy. Jest szczupłej budowy ciała, ma liczne tatuaże na przedramionach.

Śląscy policjanci podejrzewają, że ostatnio zmienili oni miejsce swojego pobytu i mogą w kolejnych miastach oszukiwać starsze osoby.



Osoby posiadające informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanych, proszonę są o kontakt z policją.