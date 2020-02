Ksiądz Szymon Cz., któremu prokuratura zarzuciła złożenie propozycji obcowania płciowego dziewczynce poniżej 15 lat, został zwolniony z parafii w Oświęcimiu oraz odsunięty od pracy duszpasterskiej i kontaktów z dziećmi – podała we wtorek diecezja bielsko-żywiecka.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży KEP skontaktował się z rodzicami pokrzywdzonej, oferując pomoc psychologiczną i duchową - dodała kuria.



Oświęcimska prokuratura poinformowała w poniedziałek, że przedstawiła 32-latkowi zarzut złożenia propozycji obcowania płciowego dziewczynce poniżej 15 lat, o czym powiadomił ojciec dziecka. Lokalny portal internetowy Faktyoswiecim.pl podał tego dnia, że podejrzany jest osobą duchowną - był katechetą w jednej z miejscowych szkół podstawowych. Prokuratura nie chciała tego potwierdzić.

Został odsunięty od pracy duszpasterskiej

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy dyrektor Centrum Informacyjno-Medialnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. Mateusz Kierczak opublikował we wtorek oświadczenie w tej sprawie. Napisał w nim, że w związku z wpłynięciem do prokuratury w Oświęcimiu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wobec osoby małoletniej przez Szymona Cz., księdza wikariusza z parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu, "prokuratura podjęła stosowane działania, o czym poinformowała kurię diecezjalną w piśmie otrzymanym 19 lutego br.".



"W związku z tym Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży diecezji bielsko-żywieckiej skontaktował się z rodzicami pokrzywdzonej w celu przyjęcia zgłoszenia oraz zaoferował pomoc psychologiczną i duchową. Ksiądz Szymon Cz. został przez biskupa bielsko-żywieckiego zwolniony z parafii, odsunięty od pracy duszpasterskiej i od możliwości kontaktu z osobami małoletnimi. Pozostaje w odosobnieniu do dyspozycji prokuratury" - napisał ks. Kierczak.



Dodał, że ze względu na dobro osób, których dotyczy ta sprawa, oraz prowadzonego śledztwa informacji udziela jedynie prokuratura prowadząca postępowanie.

Grożą mu 2 lata więzienia

Zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka mówił w poniedziałek, że zawiadomienie złożył na początku lutego ojciec dziewczynki. Poinformował prokuraturę, że dorosły mężczyzna za pośrednictwem sieci teleinformatycznej złożył propozycję obcowania płciowego - powiedział prokurator.



32-latek usłyszał zarzut składania propozycji obcowania płciowego osobie małoletniej poniżej 15 lat. Może za to grozić do dwóch lat więzienia. Wobec mężczyzny zastosowany został dozór policji. Ma zakaz kontaktowania się z małoletnią. Nie wolno mu również podejmować czynności związanych z wychowaniem dzieci.