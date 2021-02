Protest niezależnych mediów wspiera koalicja organizacji pozarządowych. "Wyrażamy naszą solidarność z dziennikarzami, których działalność może zostać znacząco ograniczona" - piszą fundacje ePaństwo, Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

/ Paweł Balinowski / RMF FM

Organizacje popierają nasz protest, bo - jak piszą - realizują misję zbieżną z tym co robią niezależne media. Chodzi o kontrolowanie władz publicznych i sposobu wydawania publicznych pieniędzy.

Treść oświadczenia koalicji organizacji pozarządowych:



Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie podatku medialnego



Nie ma prawa do informacji, kiedy ogranicza się jej rozpowszechnianie. Dlatego wyrażamy naszą solidarność z dziennikarzami i dziennikarkami, których działalność może zostać znacząco ograniczona na skutek wprowadzenia tzw. podatku medialnego.

Nasza misja jest zbieżna z tą, którą realizują media. Pełnią one istotną rolę w kontrolowaniu władz publicznych, pozyskują informacje o tym jak politycy i urzędnicy wykonują swoje funkcje i jak wydawane są nasze pieniądze. Kontekst nałożenia tzw. podatku medialnego jest dla nas oczywisty. Chodzi o to, by tę funkcję kontrolną ograniczyć, a w rezultacie by obywatele i obywatelki miały mniejszy dostęp do informacji o sprawach publicznych.

Oprócz tego symbolicznego gestu solidarności, zwracamy się jednocześnie z apelem do władz, aby w trosce o wolność mediów nie kontynuowały prac nad wprowadzeniem tej daniny.

Zachęcamy również inne organizacje do złożenia podpisu do czwartku, 11 lutego do godziny 9. Chcemy ten apel przekazać do Ministerstwa Finansów, które pracuje nad wprowadzeniem tzw. podatku medialnego.

Fundacja ePaństwo,

Fundacja Panoptykon,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

RMF FM i RMF24.pl, stojąc zawsze po stronie swoich Słuchaczy i Czytelników, również popierają akcję i dołączyły do protestu przeciwko nowemu podatkowi obciążającemu media.