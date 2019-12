Laureatka literackiego Nobla za rok 2018 Olga Tokarczuk przekazała replikę medalu noblowskiego na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - poinformowano na oficjalnym profilu pisarki na Twitterze. Jestem szczęśliwa, że mogę to zrobić - podkreśliła Tokarczuk. 28. Finał WOŚP zaplanowany jest na 12 stycznia 2020 roku. W jego trakcie pieniądze będą zbierane na rzecz dziecięcej medycyny zabiegowej.

Olga Tokarczuk / Wojciech Olkuśnik / PAP

W poniedziałek na oficjalnym profilu Tokarczuk na Twitterze pojawiła się informacja, że przekazuje ona replikę medalu noblowskiego na 28. Finał WOŚP.

Replika, pierwsza z trzech, jest ręcznie wykonana z brązu i pokryta złotem w zakładzie Svenska Medalj w Eskilstunie - napisano.

Noblistka w filmie dodanym do wpisu powiedziała, że chciałaby, żeby replika medalu przyczynił się to tego wszystkiego, co robi WOŚP. Jestem szczęśliwa, że mogę to zrobić - podkreśliła.

Prezes zarządu Fundacji WOŚP Jurek Owsiak ocenił, że jest to "rzecz niesamowita". To jest ten medal, który w fanfarach, który w całym takim niesamowitym przepychu, ale w przepięknej uroczystości, przy aplauzie całego narodu polskiego odebrała Olga Tokarczuk w Sztokholmie. Jesteśmy nieprawdopodobnie szczęśliwi - mówił Owsiak.

W ubiegłym tygodniu Olga Tokarczuk w filharmonii sztokholmskiej odebrała złoty medal i dyplom noblowski z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa.

Tegoroczny 27. Finał, którego celem był zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych, zakończył się rekordowym wynikiem blisko 176 mln zł. W akcję zaangażowało się 1687 sztabów (w tym 86 zagranicznych) i 120 tys. wolontariuszy, a do darczyńców trafiło ok. 35 mln serduszek.