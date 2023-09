95 proc. skontrolowanych modeli okularów przeciwsłonecznych nie spełniło wymagań lub miało błędy w oznakowaniu - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za wprowadzenie do obrotu okularów przeciwsłonecznych niezgodnych z wymaganiami grozi kara do 100 tys. zł.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa (IH) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziły wspólną kontrolę okularów przeciwsłonecznych. Od 20 lutego do 30 kwietnia 2023 r. funkcjonariusze KAS i inspektorzy IH skontrolowali i pobrali na granicy próbki okularów przeciwsłonecznych do badań laboratoryjnych.

Sprawdzono 196 modeli, czyli ok. 500 tys. sztuk; z czego 15 modeli zbadano w laboratorium Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Łodzi.

"Zakwestionowaliśmy 186 na 196 modeli okularów przeciwsłonecznych ze względu na oznakowanie, niezgodności formalne i wymagania zasadnicze; to 95 proc." - poinformował w piątek UOKiK.

Jak dodał, w zakresie wymagań konstrukcyjnych zakwestionowano cztery modele na 15 zbadanych okularów przeciwsłonecznych. W ich przypadku inspektorzy wykryli też nieprawidłowości formalne lub niezgodność z wymaganiami zasadniczymi. Do sprzedaży nie trafiło ok. 465 tys. sztuk okularów przeciwsłonecznych, które nie spełniały wymagań.

UOKiK przypomniał, że za wprowadzenie do obrotu okularów przeciwsłonecznych niezgodnych z wymaganiami - np. pod względem konstrukcyjnym - przez producenta bądź importera - grozi kara do 100 tys. zł. Za każdą zaś niezgodność formalną, np. brak danych producenta/importera - grozi kara do 10 tys. zł. Brak oznakowania CE - grozi kara do 20 tys. zł.