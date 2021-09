W Dzienniku Ustaw ukazało się po godzinie 22 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią.

Pas drogi granicznej na polsko-białoruskiej granicy w Kopczanach. / Artur Reszko / PAP

W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego ograniczone zostało prawo posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni. Zakazano noszenia ich w tym obszarze.

Co dokładnie jest w rozporządzeniu?

Zakaz dotyczy broni, "w tym w stanie rozładowanym, i amunicji, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji" - napisano w rozporządzeniu. Ograniczenie dotyczy też materiałów wybuchowych, "do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego" - podano.



Ograniczenia nie dotyczą broni posiadanej na podstawie pozwolenia na broń w celu ochrony osób i mienia. Dotyczy to broni posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez wewnętrzne służby ochrony, pracowników ochrony oraz przez pracowników podmiotów, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych.



Zwolnione z tego zakazu są również osoby posiadające broń, o których mowa w art. 39 ust. 1 i w art. 40 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji - oraz amunicji do tej broni. Dotyczy to:

członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, którzy posiadają broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach: ochrony osobistej, łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich i pamiątkowych;

cudzoziemców, którym broń i amunicja są "niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych".