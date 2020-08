​Ofiary tragicznego wypadku w Gliwicach do pięciu mężczyzn i cztery kobiety w wieku od 23 do 59 lat . Pochodzili głownie z województwa podkarpackiego, kierowca busa był Słoweńcem, posiadającym kartę Polaka.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas konferencji prasowej poświęconej tragicznemu wypadkowi w Gliwicach / Andrzej Grygiel / PAP

Jak twierdzą służby, ofiary wypadku prawdopodobnie jechały do pracy. Wskazywać na to mają znalezione we wraku busa bagaże. Najmłodsza ofiara to 23-letnia kobieta, najstarsza - 59-letni mężczyzna - powiedział podczas konferencji wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Wieczorek podkreślił, że 7 pasażerów autokaru, którzy odnieśli obrażenia jest w stanie stabilnym. Najciężej poszkodowany kierowca autokaru przeszedł operację nogi i obecnie jest przytomny.



"Najciężej poszkodowany kierowca został helikopterem przetransportowany do szpitala, pozostałe sześć osób z lżejszymi obrażeniami do innych palcówek medycznych w województwie śląskim. Na tę chwilę wydaje się, że informacje płyną dość optymistyczne - nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo utraty życia" - powiedział Wieczorek.

W sprawie zatrzymano 67-letniego kierowcę samochodu osobowego, który mógł przyczynić się do wypadku. Mężczyzna został zatrzymany z podejrzeniem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

Według wstępnych ustaleń, próbował on wyprzedzić jadący przed nim autokar. Jadący z naprzeciwka kierowca busa zjechał na pobocze, żeby uniknąć zderzenia. Pojazd wpadł jednak w poślizg, przewrócił się i uderzył w nadjeżdżający autokar.

Jak usłyszał reporter RMF FM Marek Wiosło od policjantów - kierowca autokaru nie miał szans zareagować. Bus został staranowany i zmiażdżony zaraz po przewróceniu.

Rodziny ofiar i poszkodowanych zostały objęte pomocą psychologiczną

Wszystkie rodziny osób poszkodowanych w wypadku drogowym zostały objęte pomocą psychologiczną, jeżeli będzie potrzeba dodatkowej pomocy, to również zostanie ona udzielona - zapewnił Wieczorek.

"Jeżeli będzie potrzeba dodatkowej pomocy to również takowa pomoc zostanie udzielona" - zapewnił.

Przekazał też, że był w kontakcie z wojewodą podkarpacką Ewą Leniart, która - jak mówił - zapewniła stosowną pomoc dla rodzin siedmiu ofiar z województwa podkarpackiego. "Jesteśmy również w kontakcie z konsulem republiki Słowenii, tak by jak największe poczucie bezpieczeństwa dać rodzinie poza granicami naszego państwa" - powiedział.

Wojewoda śląski złożył kondolencje rodzinom tragicznie zmarłych osób. "Ja nie pamiętam takiego wypadku drogowego, gdzie w jednym momencie, w jednym pojeździe śmierć poniosło aż dziewięciu podróżujących" - przyznał Wieczorek.

Podkreślił, że służby bardzo szybko pojawiły się na miejscu zdarzenia. Podziękował za ich pracę.