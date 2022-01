Od wtorku 11 stycznia pracownicy urzędów skarbowych będą informować zainteresowanych o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie - przypomina resort finansów. Dyżury prowadzone będą w dni robocze w godzinach 8-19.

Pierwszy i Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście / Albert Zawada / PAP

Ministerstwo finansów wyjaśniło na stronie internetowej, że informacje dotyczące Polskiego Ładu będzie można uzyskać w urzędzie skarbowym osobiście lub kontaktując się telefonicznie.

Cytat Od 11 stycznia będzie można umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl - poinformowano na stronie ministerstwa.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.

Poniedziałkowe oblężenie infolinii

W poniedziałek sporo emocji wywołało funkcjonowanie infolinii dotycząca Polskiego Ładu. Jak informował reporter RMF FM, na jedną infolinię - Ministerstwa Rozwoju i Technologii - poświęconą Polskiemu Ładowi w ogóle nie da się dodzwonić.



Druga infolinia - Krajowej Informacji Skarbowej - działała, ale też trudno było połączyć się z ekspertem. W słuchawce można np. usłyszeć, że jesteśmy na 151. miejscu w kolejce do rozmowy.



Pytania o Polski Ład można jeszcze zadawać Krajowej Administracji Skarbowej na internetowym czacie na żywo. 80 urzędników stara się odpowiadać na bieżąco, ale pytań od księgowych są tysiące, więc na odpowiedź trzeba poczekać około godziny.