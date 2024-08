Na ulice wyjedzie więcej autobusów, 23 linie zmienią trasy, 3 zostaną zlikwidowane - takie zmiany czekają pasażerów komunikacji miejskiej w Lublinie. Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 2 września.

Będzie więcej kursów

Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej wejdzie w życie 2 września - poinformował Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Na ulice wyjedzie więcej autobusów, 23 linie zmienią trasy, trzy zostaną zlikwidowane.



Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie Grzegorz Malec zapowiedział, że liczba autobusów i trolejbusów kursujących co kwadrans ulegnie zwiększeniu z 5 do 16. Zmiana dotyczy linii nr 6, 15, 17, 18, 26, 31, 40, 55, 57, 150, 151, 155, 156, 158, 159, 160. Będzie ona obowiązywać w szczycie porannym (6.30-8.30) i popołudniowym (13.30-16.30). Częstotliwość kursowania komunikacji ma także wzrosnąć między godzinami szczytowymi.

Jak podał dyrektor ZDiTM, w nowym rozkładzie zaplanowano więcej kursów do części miasta, które rozwijają się, albo są słabo skomunikowane. Jako przykłady wymieniono Węglin Południowy, osiedle Zielone Wzgórze, Czechów Północny w okolicy ul. Koncertowej i Wrotków w okolicy ul. Granata.

Linie przyspieszone znów na drogach



Na ulice Lublina po wakacyjnej przerwie powrócone zostaną linie przyspieszone nr 301 z os. Poręba na ul. Daszyńskiego i 302 - z os. Widok na Czechów. Natomiast linia 46 uzyskała nowy numer - 303. Zmienioną trasą pojadą 23 linie: 4, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 37, 29, 44, 45, 55, 70, 922, 153 i 160. Zlikwidowane zostaną trzy linie: 1, 11 i linia zjazdowa nr 904.



Nowe nazwy przystanków

Zmienione zostaną również nazwy przystanków: Dębówka PKS na Dębówka II, Dobrzańskiego II na Dobrzańskiego, Dworzec Gł. PKS na Muzeum Narodowe- Zamek, Dworzec Gł. PKS Ruska na Ruska, Dworzec Gł. PKP - Kunickiego na Dworzec Lublin-Kunickiego, Fabryka Wag na Firlejowska, Klub Jeździecki na Rondo Żołnierzy-Górników, Rondo Sportowców na Kawia, Szpital im. Jana Bożego na Herberta-szpital, Tarasy Zamkowe na Rondo Dmowskiego, Witosa-Makro na Witosa Carrefour, Witosa-Carrefour na Rolna Osada.



Zdaniem dyrektora ZDiTM w lecie ruch jest mniejszy i nie ma potrzeby utrzymywać takiej samej ilości autobusów, co w innych okresach roku.



Musimy sobie jasno powiedzieć, że zmniejszenie częstotliwości na wakacje to właściwie tradycje kilkudziesięcioletnia i w każdym mieście. W żadnym mieście nie jest utrzymywana podaż na poziomie sezonu normalnego, czyli szkolnego, studenckiego, pracowniczego. Jest to sezon wysokourlopowy. Pamiętajmy o tym, że kierowca komunikacji miejskiej też kiedyś musi na urlop pójść - stwierdził dyrektor Malec.

Zwiększenie częstotliwości kursowania miejskich autobusów było jedną z zapowiedzi prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka podczas ostatnich wyborów samorządowych.

Braki w kadrze

W tej chwili brakuje nam ok. 50 kierowców. Stąd też m.in. utraty kursów, tam gdzie pasażerowie narzekają, ale nie mamy wpływu na to - tłumaczył prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Lublin Bogdan Kołciuk. Uzupełnił, że spółka rekrutuje pracowników przez cały rok i sama szkoli kierowców, ale problem z dostępem do kadry jest ogólnopolski.



Kołciuk wyliczył, że od początku roku MPK zatrudniło 40 kierowców, z pracy odeszło 18. Obecnie w spółce pracuje 645 kierowców.