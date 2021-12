W niedzielę 12 grudnia wchodzi w życie nowy kolejowy rozkład jazdy. Po 20 latach przerwy pasażerowie skorzystają z pociągów na trasie Wrocław Sołtysowice – Jelcz Miłoszyce; po 12 latach na trasie Skarżysko-Kamienna – Łódź - informują PKP Polskie Linie Kolejowe, zarządca kolejowej infrastruktury.

D la podróżnych, w porównaniu do rozkładu jazdy z grudnia 2020 r., oddano w ciągu roku 20 nowych przystanków (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

W grudniu kolej wraca na zmodernizowane linie: Lubartów - Parczew, Kraków Płaszów - Podbory Skawińskie i Łódź - Kutno. Poprawę dostępu do kolei zapewni 10 nowych przystanków.

Nowy rozkład jazdy pociągów został przygotowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe wspólnie z przewoźnikami.



Z informacji PKP PLK wynika, że mieszkańcy woj. lubelskiego w grudniu zyskają wygodniejsze i szybkie połączenia między Łukowem a Lublinem dzięki przebudowie odcinka linii Lubartów - Parczew. Nowe przystanki w Berejowie i Laskach oraz przebudowane perony zwiększą dostęp do kolei. Podróż na trasie Lubartów - Parczew zajmie pociągom dalekobieżnym ok. 18 min, a regionalnym 30 min.



Z kolei mieszkańcy województw świętokrzyskiego i łódzkiego od nowego rozkładu jazdy po 12 latach przerwy zyskają międzyregionalne połączenia kolejowe ze Skarżyska-Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego i Łodzi.



W woj. łódzkim od 23 grudnia, po przerwie pojadą pociągi na zmodernizowanej trasie z Łodzi do Kutna.



Natomiast w woj. śląskim od 12 grudnia podróżni skorzystają z nowych połączeń na linii Gliwice - Bytom, gdzie podróż zajmie ok. 20 min. Lepsze połączenia zapewni modernizowana linia Goczałkowice-Zdrój - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg. Dla podróżnych będzie nowy peron w Zabrzegu. Pociągi pojadą po nowym torze i moście nad Wisłą.



W woj. opolskim dzięki postępowi prac na linii Kędzierzyn-Koźle - Opole, pociągi regionalne z Raciborza i Kędzierzyna-Koźla do Opola, Wrocławia i Zielonej Góry pomiędzy Kędzierzynem-Koźle a Opolem pojadą o ok. 5-10 min szybciej, a pociągi dalekobieżne jadące z Bielska-Białej do Ustki i Bydgoszczy oraz z Wiednia i Budapesztu do Berlina o ok. 15 min szybciej.



PKP PLK informuje też, że dostęp do kolei w aglomeracji warszawskiej poprawi przystanek Warszawa Targówek, na którym zatrzyma się blisko 40 pociągów w relacjach Modlin - Warszawa Centralna - Modlin.



Mieszkańcy woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego po 21 latach przerwy zyskają bezpośrednie połączenia dalekobieżne z Płocka, Sierpca, Brodnicy i Grudziądza do Trójmiasta. To efekt prac PLK na linii Kutno - Płock - Brodnica.



W Małopolsce, dzięki zakończonej inwestycji PLK na odcinku Kraków Płaszów - Podbory Skawińskie, będą połączenie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie Skawina - Kraków.



Od 22 grudnia br. na trasę Kraków - Zakopane wracają bezpośrednie połączenia kolejowe na święta i ferie zimowe. W rozkładzie przewidziano 14 relacji dalekobieżnych m.in. z Gdyni, Gdańska, Szczecina i z Warszawy oraz połączenia regionalne.



W woj. podkarpackim od 12 grudnia na linii Ocice - Rzeszów pojadą pociągi elektryczne.



Natomiast w woj. podlaskim od stycznia na stacji Nurzec będą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne przewoźnika PKP Intercity. Dodatkowy postój na odcinku między Siemiatyczami i Czeremchą ułatwi podróże. Po ponad 17 latach wrócą także codzienne połączenia pasażerskie Czeremcha - Siemianówka.



Jak informują PKP PLK, dla podróżnych, w porównaniu do rozkładu jazdy z grudnia 2020 r., oddano w ciągu roku 20 nowych przystanków m.in. w Olsztynie, Łodzi, Krakowie i Radomiu.



Od nowego rozkładu 12 grudnia kolejne 10 przystanków poprawi dostęp do kolei: Warszawa Targówek, Wrocław Popiele, Wrocław Strachocin, Wrocław Wojnów Wschodni, Nadolice Małe, Chrząstawa Mała, Wrocław Szczepin, Iwiny, Berejów, Laski.



Informacje na temat aktualnego rozkładu jazdy pociągów są dostępne na stacjach i przystankach, w internecie na portalpasazera.pl, rozkład-pkp.pl oraz w aplikacjach mobilnych Portal Pasażera i Rozkład-PKP. Na stacjach i przystankach informacje o odjazdach i przyjazdach pociągów są wyświetlane także na tablicach elektronicznych oraz są przekazywane podróżnym w formie komunikatów głosowych.