Naczelny Sąd Administracyjny przesłał w piątek do Kancelarii Sejmu wyrok wraz z uzasadnieniem w sprawie jawności list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Pod koniec czerwca kancelaria przegrała przed sądem w tej sprawie, twierdząc, że nie może ujawnić imion i nazwisk osób, które udzieliły wsparcia sędziom.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

W czwartek zostało podpisane uzasadnienie wyroku ws. ujawnienia nazwisk sędziów popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, a w piątek odpisy wyroku wraz z uzasadnieniem zostały wysłane stronom postępowania - poinformował Naczelny Sąd Administracyjny.

Komunikat o przygotowaniu pisemnego uzasadnienia, wraz z treścią tego liczącego ponad 20 stron uzasadnienia, opublikowano też na stronie NSA (ten komunikat znajdziecie TUTAJ).



Pod koniec czerwca Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykaz nazwisk sędziów popierających kandydatów do KRS. Tym samym NSA oddalił skargę kasacyjną szefa Kancelarii Sejmu w tej sprawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Jak pisaliśmy na RMF24 oznaczało to, że Kancelaria Sejmu została zobligowana do niezwłocznego opublikowania imion i nazwisk tych, którzy zdecydowali się wesprzeć kandydatów do KRS w myśl nowych przepisów ustawy, uchwalonej przez Prawo i Sprawiedliwość.



Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka mówił wówczas, że Kancelaria "oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku NSA, które będzie punktem wyjścia do analizy nad sposobem jego wykonania".

Podkreślał, że Kancelaria Sejmu w pełni respektuje obowiązujące przepisy i prawomocne orzeczenia sądów.

Jak informuje reporter RMF FM Patryk Michalski, nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób listy będą publicznie udostępniane: czy na konkretny wniosek posła, czy np. w komunikacie na stronie internetowej Sejmu.

Sam szef KRS sędzia Leszek Mazur przyznał, że dzięki wyrokowi NSA znikają przyczyny nieopublikowania nazwisk, a on sam jest za jawnością list.