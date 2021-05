39-letni nożownik z Brzezin w Łódzkiem, który na miejscowym targowisku zabił właściciela jednego ze sklepów, był poszukiwany: już wcześniej dostał mandat za kradzież sklepową, a ponieważ go nie zapłacił, był poszukiwany, by w zamian za mandat odbyć karę aresztu. 41-letniego mężczyznę ugodził nożem podczas ucieczki przed policją, gdy ten próbował go zatrzymać.

