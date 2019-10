Jaki będzie skład nowego rządu? Kto zostanie marszałkiem Senatu? Co z podwyżkami dla pracowników ochrony zdrowia? Te pytania - według przewidywań dziennikarza RMF FM - zdominują nadchodzący tydzień w polityce.

Posiedzenie Senatu / Tomasz Gzell / PAP

Najprawdopodobniej w czwartek ogłoszone zostaną decyzje dotyczące prezydium Senatu. Na ten dzień zaplanowano posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej, która wygrała wybory do izby wyższej parlamentu. Wielu polityków przekonuje, że ich zdaniem marszałkiem powinien zostać ktoś, kto ma już doświadczenie w pracy w Senacie. Wśród wymienianych w gronie faworytów są między innymi Bogdan Borusewicz, Marek Borowski, Bogdan Klich, Aleksander Pociej i Kazimierz Kleina.

Powraca temat wynagrodzeń w ochronie zdrowia

W połowie tygodnia wróci też temat protestu fizjoterapeutów i diagnostów medycznych. Na środę w warszawskim Centrum "Dialogu" zaplanowane jest ich spotkanie z ministrem zdrowia, które pierwotnie miało odbyć się w mijającym tygodniu.

Główny temat to podwyżki. Postulat protestujących to wynagrodzenia wyższe o tysiąc złotych. Pierwsza podwyżka miałaby ich objąć teraz, druga - od stycznia. Jak dowiedział się nasz dziennikarz, Ministerstwo Zdrowia wytypowało listę lecznic, które nie przyznały fizjoterapeutom i diagnostom podwyżek, mimo podpisanych na wiosnę porozumień. Te lecznice zwiększyły pensje zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Resort zdrowia podkreśla, że to nie spełnia wymogów porozumienia.

W czasie środowych rozmów fizjoterapeuci mają pokazać swoje dane, z kilkuset szpitali. Kolejne negocjacje zapowiadają się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy dyrektorzy szpitali na pewno dostali pieniądze na podwyżki?