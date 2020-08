Podwyżki pensji dla polityków i reakcja na wydarzenia na Białorusi, to w przyszłym tygodniu czeka nas w polskiej polityce.

Posłowie podczas obrad Sejmu / Radek Pietruszka / PAP

Prawdopodobnie Senat w nadchodzącym tygodniu zajmie się sprawą, która wielu bulwersuje. W ostatni piątek Sejm przyznał politykom pięćdziesięcio-, a w niektórych przypadkach nawet stuprocentowe podwyżki. Większa ma być także budżetowa subwencja dla partii politycznych. Wynagrodzenie ma odtąd również dostawać - chociaż wcześniej nie było podobnej praktyki - Pierwsza Dama.

Chęć zarabiania więcej łączy polityków niemal wszystkich sejmowych ugrupowań - poza Konfederacją i partią Razem.

Prezydent zamiast 12,5 tys. brutto miesięcznie ma zarabiać 26 tysięcy. Pierwsza dama niezarabiająca dziś nic dostanie 18 tysięcy.

Pensja premiera wzrośnie z 11 do 22 tysięcy. Ministrów z 10 do 18, posłów i senatorów z 8 do 12 i pół tysiąca złotych miesięcznie. Do tego wszystkiego trzeba doliczyć dodatki.

W przyszłym tygodniu rząd ma zacząć przekuwać w czyny to, o czym w piątek mówił premier Mateusz Morawiecki - czyli program wsparcia dla Białorusinów . Wprowadzone ma zostać zniesienie opłat wizowych, a nawet zniesienie wiz dla represjonowanych Białorusinów.

Mają się pojawić szerzej przyznawane pozwolenia na pracę i studiowanie. Zwiększone będzie także finansowanie niezależnych mediów i organizacji pozarządowych.