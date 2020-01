Prawie pół miliarda złotych będzie kosztował nowy kolektor do warszawskiej oczyszczalni ścieków "Czajka". Budowa 9-kilometrowego Kolektora Wiślanego ma się zakończyć za cztery lata.

Oczyszczalnia ścieków "Czajka" / Piotr Gawłowski / PAP



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyjaśniło, że zadaniem kolektora będzie magazynowanie nadmiaru ścieków oraz wód opadowych, spływających z lewobrzeżnej Warszawy podczas intensywnych opadów deszczu.

Kolektor Wiślany, który powstanie wzdłuż ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie, zostanie włączony do istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez pompownie "Powiśle" oraz "Wiślaną". Umożliwi on czasowe magazynowanie ścieków spływających z części lewobrzeżnej części Warszawy, tj: z Mokotowa, Ochoty, Woli, Śródmieścia, Żoliborza i Bielan. Ścieki następnie będą kierowane do oczyszczalni ścieków "Czajka".

MPWiK zapewniło, że dzięki możliwości magazynowania nadmiaru wód spływających do kanalizacji zostanie m.in. ograniczona konieczność uruchamiania zrzutów burzowych.

Kolektor Wiślany zostanie wykonany metodą mikrotunelingu, czyli przeciskania rur. Będzie to najdłuższy kanał o średnicy od 1,2 m do 3,2 m wybudowany w taki sposób w Polsce.