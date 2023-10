Od dziś strażnicy miejscy i gminni zyskają nowe uprawnienia - będą mogli ukarać mandatem osoby jeżdżące rowerem czy hulajnogą po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych. Wystawią też mandat za jazdę takim pojazdem bez uprawnień.

Straż miejska na rynku w Krakowie (zdjęcie ilustracyjne). / RMF FM

Kary za przejazd przez przejście dla pieszych

20 października wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące m.in. mandatów nakładanych na kierujących pojazdami inne niż mechaniczne. Rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania Przemysław Piwecki powiedział, że zmiany w przepisach poszerzają uprawnienia strażników w kilku dziedzinach.

Pierwsza nowość dotyczy jadących hulajnogą lub rowerem. Od 20 października mandatem wysokości od 50 do 100 zł może zostać ukarana osoba, która przejeżdża przez przejście dla pieszych lub jedzie po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych - powiedział.

Piwecki przypomniał, że osoba poruszająca się takim pojazdem powinna przeprowadzić go przez przejście dla pieszych.

Jazda bez uprawnień? Należy się mandat

W nowym taryfikatorze znalazł się też zapis pozwalający na nałożenie 1500 złotych mandatu za brak karty rowerowej.

Dzieci do 10. roku życia są traktowane jak piesi. Jeśli wykroczenie popełni osoba, która nie ma jeszcze 16 lat i nie posiada karty rowerowej, to odpowiedzialność prawną poniosą jej rodzice lub opiekunowie prawni - wyjaśnia rzecznik prasowy krakowskiej Straży Miejskiej Marek Anioł. Natomiast młodzież między 17 a 18 rokiem życia może otrzymać mandat karny za brak karty rowerowej, w wysokości do 1500 złotych - dodał.

Karta rowerowa jest dokumentem niezbędnym dla osób od 10 do 18 lat. Osoby pełnoletnie nie będą karane za brak karty rowerowej, ale za wykroczenie mogą dostać mandaty do 1500 zł.

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń nagana lub mandat nawet do 1500 zł grozić będzie m.in. za następujące wykroczenia:

omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych,

wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych,

niezatrzymanie pojazdu, by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej albo osobie o ograniczonej sprawności ruchowej,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Kogo mogą skontrolować strażnicy miejscy i gminni?

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, a dokładniej jego artykułem 129b funkcjonariusze straży miejskiej/gminnej mają prawo do kontroli ruchu drogowego wobec:

1) kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym;

2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:

zatrzymaniu lub postoju pojazdów,

ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,

ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch.

Kary dla właścicieli nieruchomości

Dzięki wprowadzonym zmianom strażnicy będą karać za wykroczenia wynikające z naruszenia innych ustaw niż Prawo o ruchu drogowym.

Jedna ze zmian dotyczy termomodernizacji. Strażnik będzie mógł ukarać mandatem do 500 zł osobę, która wbrew obowiązkowi nie złoży deklaracji o źródłach ciepła lub spalaniu paliw. Najczęściej obowiązek taki ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości - powiedział Przemysław Piwecki.

Strażnik wystawi też mandat w wysokości do 250 zł za brak widocznego numeru nieruchomości.

Numer ten powinien być umieszczony na ścianie frontowej budynku albo na ogrodzeniu. W przypadku nowych budynków stosowne oznaczenie należy zainstalować w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru - wyjaśnił Przemysław Piwecki.