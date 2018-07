​Ważny fragment wewnętrznej obwodnicy Lublina został oddany do użytku. Od soboty kierowcy mogą korzystać z Alei Tadeusza Mazowieckiego. Łączy ul. Bohaterów Monte Cassino - czyli arterię prowadzącą do południowych dzielnic Czuby i LSM z północną częścią Lublina - prowadząc do trasy WZ, czyli Alei Solidarności. I w drugą stronę - z Alei Solidarności do południowej części miasta. Problem jednak w tym, że można by popracować nad oznakowaniem.

Zdjęcie ilustracyjne /Paweł Balinowski /RMF FM

