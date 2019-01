Łącznie nawet 900 zł może zapłacić kierowca, który nieprawidłowo odśnieża zimą swój samochód. Nie wierzysz? Sprawdź sam przepisy kodeksu drogowego, albo już teraz przeczytaj nasze wskazówki i… zmień przyzwyczajenia.

Zima w pełni, sypie śnieg, a najnowsze prognozy zapowiadają wyjątkowo mroźne noce. Dla kierowców odznacza to... więcej pracy przy samochodzie. Jeśli jesteś jednym z tych, którzy uwielbiają wsiadać do ciepłego auta i swój pojazd odśnieżają przy włączonym silniku, lepiej zmień przyzwyczajenia. W innym wypadku zapłacisz mandat.

Robiąc w ten sposób od razu łamiesz dwa przepisy kodeksu drogowego. Pierwszy, który naraża nas na 100 zł mandatu zakazuje oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu. Niestety tyczy się to też sytuacji, gdy wysiadamy z samochodu, tylko po to, by pozbyć się nadmiaru śniegu zalegającego na jego karoserii.

Drugi - bardziej dotkliwy finansowo - zakazuje nadmiernej emisji spalin lub emitowania nadmiernego hałasu w obszarze zabudowanym. Jeśli okaże się, że wskazane w przepisach wskaźniki zostaną przekroczone, kierowca może zostać ukarany grzywną wynoszącą nawet 300 zł.

Ale to nie koniec złych wiadomości dla kierujących. Pamiętajcie, by przed wyruszeniem w trasę odśnieżyć także dach auta. W innym wypadku możecie dostać mandat, niebagatelnej wysokości nawet 500 zł.