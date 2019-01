W Polsce zima w pełni. W nocy z czwartku na piątek temperatura znowu mocno spadnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował ostrzeżenia.

Siarczysty mróz da się we znaki przede wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego i to właśnie tam, według prognoz, słupki rtęci wskażą w nocy z czwartku na piątek nawet -21 stopni Celsjusza.

W czwartek wieczorem IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym mrozie dla woj. podlaskiego i wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Silny mróz utrzyma się też na południu Małopolski.



W Zachodniopomorskim kierowcy muszą uważać na marznące opady deszczu i oblodzone drogi, szczególnie we wschodniej części województwa. Ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu IMGW wydało także dla północnej części woj. dolnośląskiego.Na Warmii i Mazurach słupki rtęci pokażą lokalnie -19 stopni, na Lubelszczyźnie i Mazowszu od -17 do -15 stopni, a w Małopolsce od -16 do -14 stopni.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia? "Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" - czytamy.

Alerty obowiązują do piątkowego poranka.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje:

"Pamiętajmy, że zimą organizm ludzki bardzo szybko się wychładza i dlatego zwracajmy szczególną uwagę na osoby bezdomne i inne potrzebujące pomocy. Telefon na 112 może uratować komuś życie. Reagujmy!".

Ubiegłej nocy z wychłodzenia zmarła kolejna osoba. Do zamarznięcia doszło w województwie mazowieckim. To już 48 ofiara wychłodzenia od początku listopada 2018 r.



W innych regionach również będzie mroźno, choć nie aż tak. Na zachodzie kraju i na Pomorzu termometry pokażą tylko kilka kresek poniżej zera.



Sprawdź prognozę pogody dla twojego miasta!