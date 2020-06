Prawie jedna trzecia pieczywa skontrolowanego przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ma oznaczenia, które wprowadzają klientów w błąd. Takie są wyniki kontroli przeprowadzonej przez inspekcję w 157 piekarniach - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Nieprawidłowości polegają na tym, że po pierwsze stosowane są nazwy w rodzaju "chleb firmowy" czy "śniadaniowy", co uniemożliwia stwierdzenie, jakiego rodzaju mąki użyto do produkcji. Jeśli już są użyte nazwy wskazujące na skład, to często mu nie odpowiadają. Na przykład "rogal maślany" robiony jest na margarynie, a "chleb razowy" nie ma razowej mąki.

Zdarza się, że sam podawany skład wprowadza w błąd - na przykład zamiast margaryny wykryto tłuszcz zwierzęco-roślinny.

Inspekcja zwraca też uwagę na nazwy "chleb wiejski", "domowy" czy "tradycyjny" - z kontroli wynika, że takie pieczywo produkowano z przetworzonych surowców i używano tak zwanych polepszaczy - na przykład kwasu askorbinowego.

Takie nieprawidłowości stwierdzono w 119 partiach towarów - spośród ponad 400 skontrolowanych.