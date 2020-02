"Blisko co piąty wypadek w ubiegłym roku spowodowali kierujący w wieku od 18 do 24 lat" – podaje "Rzeczpospolita". "Z winy młodych śmierć poniosły 462 osoby – czyli o 34 więcej niż rok wcześniej. Średnio co trzeci wypadek powstał przez nadmierną prędkość, niedostosowaną do warunków" – podkreśla dziennik.

