W najbliższych dniach zdymisjonowany ma zostać wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Norbert Kaczmarczyk - dowiedziała się PAP w kręgach zbliżonych do kierownictwa PiS. Chodzi o kontrowersje dotyczące prezentu ślubnego dla Kaczmarczyka. To ciągnik wart 1,5 mln zł.

Norbert Kaczmarczyk

Pod koniec sierpnia media informowały o ślubie wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka. Na weselu było ponad 500 gości, w tym m.in. minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Na imprezie wystąpił zespół disco polo Bayer Full.

Prezent za 1,5 mln zł

Szeroko opisywany przez media był prezent dla młodej pary - ciągnik marki John Deere za 1,5 mln zł.

W sieci pojawił się film promocyjny, który zamieścił dealer maszyn rolniczych. Słyszymy w nim przedstawiciela firmy. Brat pana ministra pan Konrad chciał sprezentować panu Norbertowi Kaczmarczykowi ciągnik. Taki ciągnik mieliśmy na naszym oddziale i z miłą chęcią pojawiliśmy się przed domem weselnym, by wręczyć prezent panu ministrowi - powiedział.

Kaczmarczyk o "kłamliwej grze politycznej"

Huczne wesele, a przede wszystkim przekazanie młodej parze drogiego ciągnika, było szeroko komentowane w mediach. Kaczmarczyk w reakcji wydał oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym ocenił, że jego ślub został wykorzystany "do brutalnej i kłamliwej gry politycznej", a on, jego żona i rodzina zostały zaatakowane przez polityków opozycji i niektóre media.



"Spieszę więc wyjaśnić, że koszty całej uroczystości ślubnej zostały pokryte z prywatnych środków obu naszych rodzin, za co serdecznie - jako para młoda - im dziękujemy" - pisze dalej wiceminister rolnictwa. "Duża liczba weselnych gości wynika z tradycji i sposobu funkcjonowania naszej lokalnej społeczności" - dodał.

W oświadczeniu polityk podkreślił, że jego rodzina od pokoleń zajmuje się ciężką pracą rolniczą i angażuje się w sprawy lokalnej społeczności. "Tak jak wielu polskich rolników, nasza rodzina woli inwestować w nowoczesny sprzęt, a nie w drogie limuzyny, zegarki czy ośmiorniczki tak bliskie naszym politycznym oponentom" - stwierdził.

Kolejne kontrowersje

W poniedziałek z kolei portal wp.pl zamieścił doniesienia, że brat wiceministra Konrad Kaczmarczyk miał zgłosić urzędnikom, że w wyniku gradobicia ucierpiała jego uprawa. "Specjalna komisja stwierdziła jednak, że szkód nie było. Mało tego: w dniu, w którym miało do nich dojść, według ekspertów na terenie gminy nie padał grad. Zgłoszenie Kaczmarczyka dotyczyło upraw na 141-hektarowym polu, które pomógł mu poddzierżawić brat" - pisze wp.pl. Odszkodowania za zniszczenia tego typu wypłacać może podlegająca Ministerstwu Rolnictwa Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.



Wcześniej w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk był pytany w Porannej rozmowie w RMF FM , czy premier Mateusz Morawiecki zażądał wyjaśnień od wiceministra rolnictwa. Pierwsza uwaga: opieramy się w tej chwili na informacjach medialnych, druga - te informacje rzeczywiście są niepokojące - odpowiedział minister.

Standardowo w takiej sytuacji bezpośredni przełożony danego wiceministra jest proszony o informację i wyjaśnienia. Taka sytuacja ma miejsce również w tym przypadku - dodał. Jak podkreślił, o informacje w tej sprawie poproszony został również resort rolnictwa, którym kieruje wicepremier Henryk Kowalczyk.

Gospodarstwo, które prawie nie przynosi zysków

W ostatnim oświadczeniu majątkowym Norbert Kaczmarczyk przekazał, że na koncie ma zgromadzone ponad 220 tysięcy złotych. Nie posiada nieruchomości, ale ma gospodarstwo rolne o powierzchni 16,63 hektarów, które wycenia na 190 tysięcy złotych. Przekazał, że w ubiegłym roku zarobił w nim 5100 złotych.

Ponadto Kaczmarczyk posiada pług obracalny o wartości 70 tysięcy złotych i 12-letni samochód Alfa Romeo.

Kim jest Norbert Kaczmarczyk?

Kaczmarczyk urodził się w 1989 r. w Proszowicach w Małopolsce. Jest absolwentem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie ukończył politologię. Ukończył również Policealne Studium Rolnicze w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.

W 2015 r. otrzymał mandat posła na Sejm RP VIII kadencji z ramienia Kukiz’15. W 2019 roku przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości i z ramienia tej partii został wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji.