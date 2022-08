Nie milkną echa sobotniego ślubu wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka. W czasie wesela bawiło się 500 osób, a polityk w prezencie dostał ciągnik warty 1,5 miliona złotych.

Norbert Kaczmarczyk / Łukasz Gągulski / PAP

Norbert Kaczmarczyk w sobotę wziął ślub ze swoją narzeczoną Dominiką. W hucznej zabawie wzięło udział ponad 500 osób, a na imprezie grał zespół Bayer Full.

Największe kontrowersje wzbudził jednak prezent, który Norbertowi Kaczmarczykowi sprawił jego brat - Konrad. To ciągnik firmy John Deere 8R 340. Według ceny rynkowej taka maszyna jest warta prawie 1,5 miliona złotych.

W sieci pojawił się film promocyjny, który zamieścił dealer maszyn rolniczych "Wanicki Agro". Słyszymy w nim przedstawiciela firmy. Brat pana ministra pan Konrad chciał sprezentować panu Norbertowi Kaczmarczykowi ciągnik. Taki ciągnik mieliśmy na naszym oddziale i z miłą chęcią pojawiliśmy się przed domem weselnym, by wręczyć prezent panu ministrowi - powiedział.

Wideo youtube

Przedstawiciele opozycji zwrócili uwagę, że wiceminister wziął udział w klipie promocyjnym firmy. Do sprawy odniósł się w oświadczeniu jego brat Konrad. "Wyraziłem zgodę na ten film, ponieważ to formuła promocyjna firmy sprzedającej, stosowana u wszystkich jej klientów. To przekazanie traktora parze młodej miało charakter wyłącznie symboliczny, oznaczający udostępnienie go do użytku na ich gospodarstwie. To ja za niego zapłaciłem i jestem cały czas jego właścicielem" - przekazał na łamach "Kuriera Tarnowskiego".

"Podejście takich osób do rolników może świadczyć o dwóch rzeczach. Albo ludzie mówią to z niewiedzy jak wygląda rzeczywistość i jaki to trud dla rolnika, aby zakupić taki ciągnik rolniczy, albo robią to świadomie próbując dyskryminować polskich rolników. Być może pewnej grupie osób zależy na marginalizowaniu Polski by była zależna żywnościowa od innych państw, a polscy rolnicy byli biedni i słabi - postrzegani jako gorsza kategoria" - dodał brat wiceministra rolnictwa.

Gospodarstwo, które prawie nie przynosi zysków

W ostatnim oświadczeniu majątkowym Norbert Kaczmarczyk przekazał, że na koncie ma zgromadzone ponad 220 tysięcy złotych. Nie posiada nieruchomości, ale ma gospodarstwo rolne o powierzchni 16,63 hektarów, które wycenia na 190 tysięcy złotych. Przekazał, że w ubiegłym roku zarobił w nim 5100 złotych.

Ponadto Kaczmarczyk posiada pług obracalny o wartości 70 tysięcy złotych i 12-letni samochód Alfa Romeo.

Platforma Obywatelska poinformowała, że składa wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o sprawdzenie oświadczenia majątkowego wiceministra rolnictwa, a także zbadanie kwestii reklamowania przez niego firmy, która wyprodukowała otrzymany przez niego w prezencie ciągnik.

Kim jest Norbert Kaczmarczyk?

Kaczmarczyk urodził się w 1989 r. w Proszowicach w Małopolsce. Jest absolwentem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie ukończył politologię. Ukończył również Policealne Studium Rolnicze w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.

W 2015 r. otrzymał mandat posła na Sejm RP VIII kadencji z ramienia Kukiz’15. W 2019 roku przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości i z ramienia tej partii został wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji.