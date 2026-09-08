Nieoficjalnie: Andrzej Poczobut przekroczył granicę z Białorusią

RMF24

Andrzej Poczobut przekroczył we wtorek po godzinie 11:00 polską granicę w kierunku Białorusi - wynika z nieoficjalnych informacji reporterów RMF FM. Opozycjonista wielokrotnie zapowiadał powrót na Białoruś.

Poczobut, który pod koniec kwietnia odzyskał wolność po pięciu latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, już wcześniej wskazywał, że wróci na Białoruś w połowie września.

W sobotę podczas posiedzenia Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi potwierdził swoje plany. Jadę na Białoruś, do domu. To dzisiejsze spotkanie tylko potwierdza, że powinienem pojechać na Białoruś. Na spotkanie z ludźmi, przecież niektórych ludzi pięć lat nie widziałem - zaznaczał.

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