Nieoficjalnie: Andrzej Poczobut przekroczył granicę z Białorusią

Poczobut, który pod koniec kwietnia odzyskał wolność po pięciu latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, już wcześniej wskazywał, że wróci na Białoruś w połowie września.
W sobotę podczas posiedzenia Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi potwierdził swoje plany. Jadę na Białoruś, do domu. To dzisiejsze spotkanie tylko potwierdza, że powinienem pojechać na Białoruś. Na spotkanie z ludźmi, przecież niektórych ludzi pięć lat nie widziałem - zaznaczał.
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