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Nieoficjalnie: Andrzej Poczobut przekroczył granicę z Białorusią

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 września (12:20)

Andrzej Poczobut przekroczył we wtorek po godzinie 11:00 polską granicę w kierunku Białorusi - wynika z nieoficjalnych informacji reporterów RMF FM. Opozycjonista wielokrotnie zapowiadał powrót na Białoruś.

Nieoficjalnie: Andrzej Poczobut przekroczył granicę z Białorusią
Andrzej Poczobut miał przekroczyć granicę z Białorusią (autor zdjęcia: Anita Walczewska) /East News

Poczobut, który pod koniec kwietnia odzyskał wolność po pięciu latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, już wcześniej wskazywał, że wróci na Białoruś w połowie września. 

W sobotę podczas posiedzenia Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi potwierdził swoje plany. Jadę na Białoruś, do domu. To dzisiejsze spotkanie tylko potwierdza, że powinienem pojechać na Białoruś. Na spotkanie z ludźmi, przecież niektórych ludzi pięć lat nie widziałem - zaznaczał. 

Wkrótce więcej informacji 


Źródło: RMF24
Tagi: Andrzej Poczobut
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