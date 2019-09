Niehandlowe niedziele nie podobają się wszystkim Polakom. Jak wynika z sondażu Instytutu Pollster dla "Super Expressu", najwięcej osób uważa, że sklepy powinny być otwarte we wszystkie niedziele w miesiącu. Tylko co czwarty Polak uważa, że powinny być zamknięte we wszystkie niedziele.

