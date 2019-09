Warszawskie metro może już bez przeszkód dojechać na Targówek. Wschodni odcinek II linii ma już wszystkie pozwolenia budowlane. Pasażerowie dojadą na Targówek w niedzielę w południe.

Warszawskie metro może już bez przeszkód dojechać na Targówek / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Metro na stołecznym Targówku jest gotowe do otwarcia. Pozwolenie na użytkowanie trzech stacji metra zostało wydane. Chodzi o stacje Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka.

Pociągi metra już od kilku dni jeżdżą w pełnej pętli do stacji Trocka, ale dopiero w niedzielę w południe zaczną zabierać pasażerów z tych ostatnich trzech stacji. W niedzielę podróż na Targówek - w związku z inauguracją - będzie darmowa.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru budowlanego Marzena Dębowska poinformowała, że pozwolenie na użytkowanie stacji jest warunkowe. To oznacza, że inwestor, czyli miasto zobowiązane jest m.in. do demontażu tymczasowych instalacji służących do budowy metra, a także do wykonania niezbędnych robót uszczelniających w ciągu trzech lat.