Powoli nadchodzi zima, a to oznacza, że zwierzęta zaczynają przygotowywać się na tę porę roku i intensywnie poszukują jedzenia. W Małopolsce coraz bliżej ludzi podchodzą niedźwiedzie. Świadczy o tym przykład misia, który pokazał się turystom w Rzykach a także historia niedźwiadków z Tatr, które lubią pojawiać się w Zakopanem.

Zdjęcie ilustracyjne. Niedźwiedź brunatny / Grzegorz Jakubowski / PAP

Na niedźwiedzia natknęli się turyści wędrujący po Beskidach w rejonie Rzyk Jagódek w okolicach Andrychowa. Drapieżnika buszującego nocą w lesie zarejestrowała też wideopułapka. Zdaniem leśników to młody osobnik, który jest tu widywany dwa razy do roku.

Lokalny portal z Andrychowa mamnewsa.pl podał, że drapieżnik jest widywany przez turystów od kilku dni.

Leśnicy z Andrychowa poinformowali, że zwierzę to prawdopodobnie młody osobnik, którego odrzuciła już matka. Obecnie szuka swojego rewiru. W okolice Rzyk mógł przywędrować z okolic Żywca, czy też Babiej Góry. To pasmo Beskidu Małego i las ciągnie się tu nieprzerwanie - podali leśnicy.

Zwierzę ma prawdopodobnie ok. 4 lat. Waży ok. 100 kg. Może być bardzo groźne dla człowieka. Leśnicy podkreślili, że pod żadnym pozorem nie należy iść w jego kierunku, bo nie wiadomo, jak zareaguje. Należy się spokojnie wycofywać.

Niedźwiedzie problemowe

W poszukiwaniu jedzenia do terenów zamieszkałych przez ludzi zbliżają się też niedźwiedzie w Tatrach.

Danusia, Roma i Rysiek są na razie grzeczne - to tak zwane niedźwiedzie problemowe, które lubią spacerować po Zakopanem

Założono im specjalne nadajniki i są pilnowane przez pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ale pojawiły się nowe misie, które próbują dożywiać się w przydomowych sadach czy śmietnikach - przyznaje Filip Zięba z TPN.

Mamy taką sytuację i wiemy, że problem dotyczy przynajmniej jednego niedźwiadka. Jeżeli uznamy, że to odpowiedni moment, to ten niedźwiadek też dostanie obroże. Jeżeli już się czasami uda takiego niedźwiedzia odstraszać, to taki misio do końca nie wie czy mu wolno, czy nie wolno schodzić i wędrować w pobliżu ludzi - komentuje Zięba.

Niedźwiedź brunatny jest największym drapieżnikiem żyjącym w polskich lasach. Waży do 250-300 kg. Żyje średnio 20-25 lat. W Polsce jest pod całkowitą ochroną.