W wieku 78 lat zmarł ks. prof. Jan Maciej Dyduch. W latach 2004-2010 był rektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, ks. prof. dr hab. Jan Dyduch / Jerzy Ruciński / PAP

Jan Maciej Dyduch urodził się 7 stycznia 1940 roku w Kukowie koło Suchej Beskidzkiej. Ukończył Szkołę Podstawową w Krzeszowie i Liceum Ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej. Po egzaminie maturalnym w 1957 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze na Wawelu 23 czerwca 1963 r. z rąk bp. Karola Wojtyły, wikariusza kapitulnego Archidiecezji Krakowskiej. Wraz z nim otrzymali je: jego brat Tadeusz, a także m.in. ks. Stanisław Dziwisz, ks. Jan Zając, ks. Tadeusz Rakoczy i ks. Janusz Bielański.



Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach w: Trzebini-Sierszy (1963-1965), Jaworznie (1965-1968), Nowej Hucie Bieńczycach (1968-1972) oraz w parafii p.w. św. Szczepana w Krakowie (1972-1981). W 1973 roku kard. Karol Wojtyła powierzył mu duszpasterstwo młodzieży dekanatu św. Szczepana w Krakowie.



W latach 1975-1985 był związany z Wydziałem Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej Warszawie, gdzie uzyskał doktorat i habilitację. Od 1975 do 80 r. był notariuszem, a od 1981 do 2004 r. - kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Krakowie.



W 1981 r. został pracownikiem naukowym utworzonej właśnie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie prowadził wykłady z prawa kanonicznego. Tytuł profesora uzyskał w 1994 r., a profesurę zwyczajną w 2002 r.



W latach 1991-1997 ks. Dyduch był prorektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1999 r. został dyrektorem Instytutu Prawa Kanonicznego, który zorganizował.



W 2004 został wybrany rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Za jego drugiej kadencji sukcesem zakończyły się starania o przekształcenie PAT w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, co nastąpiło w czerwcu 2009 r. na mocy dekretu Benedykta XVI. Władzom uczelni bardzo zależało na takim uhonorowaniu papieża-Polaka, bo to właśnie Jan Paweł II w 1981 r. powołał PAT, która była kontynuatorką tradycji Wydziału Teologicznego istniejącego na Uniwersytecie Jagiellońskim od początku jego działalności.



Ks. Jan Maciej Dyduch napisał ponad 200 artykułów naukowych i kilkadziesiąt popularno-naukowych oraz książki m.in. "Obowiązki i prawa wiernych świeckich w prawodawstwie posoborowym", "Rola i znaczenie konkordatu", "Kardynał Karol Wojtyła w służbie Kościołowi Powszechnemu", "Kanoniczne wizytacje parafii kard. K. Wojtyły", "Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski".



