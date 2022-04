​Nie żyje drugi górnik z kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie wczoraj doszło do silnego wstrząsu. Wczoraj pod ziemią utknęło 10 pracowników. Ratownikom udało się dotrzeć do czterech, dwie osoby wydobyto - u obu stwierdzono zgon.

Kopalnia Zofiówka / Zbigniew Meissner / PAP

Jak poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa, ratownikom udało się dzisiaj przetransportować drugiego górnika z kopalni Zofiówka do bazy ratowniczej. Tam lekarz stwierdził jednak zgon.

Następny zastęp ratowników poszedł po kolejnego z czterech górników odnalezionych 220 metrów od czoła przodka - informuje JSW.

Akcję ratowników utrudnia wysoka temperatura i stężenie metanu.

W sobotę ok. godz. 3:40 w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów kopalni Zofiówka doszło do wstrząsu. W jego rejonie było 52 pracowników; 42 wyszło o własnych siłach. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu. W sobotę wieczorem przedstawiciele JSW poinformowali, że ratownicy dotarli do czterech z 10 poszukiwanych górników; nie dawali oni oznak życia.

To kolejna tragedia górnicza w ostatnich dniach. Wcześniej do wybuchów doszło w kopalni Pniówek . Zginęło pięciu górników, a siedmiu jest zaginionych.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kontrole w kopalniach, by sprawdzić, czy wszystkie sprzęty są w jak najlepszym stanie.