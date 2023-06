Prezydent skomentował też doniesienia o relokacji sił rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera do Białorusi.

To są dla nas negatywne sygnały, które na pewno bardzo mocno chcemy postawić także naszym sojusznikom - podkreślił polski prezydent. W tym kontekście Duda przypomniał też ustalenia ubiegłorocznego szczytu NATO w Madrycie dotyczące m.in. szybkiego reagowania, planów obronnych, szybszej relokacji żołnierzy i zwiększenia sił grup batalionowych, które stacjonują w tej części Europy.

Duda zapowiedział, ze podczas spotkania w Hadze liderzy zajmą się m.in. zwiększeniem wydatków na obronność w NATO, wzmocnieniem wschodniej flanki i przyjęciem do Sojuszu Szwecji, a także ścieżką Ukrainy do członkostwa w organizacji.

Mam nadzieję, że to będzie kolejne udane spotkanie robocze przygotowujące nas do szczytu NATO w Wilnie - dodał Duda.

Bądź na bieżąco: Putin nie może spać spokojnie. Elity szykują już jego następcę

Bunt Grupy Wagnera

W sobotę najemnicy Grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Szef najemników Jewgienij Prigożyn, od dawna skonfliktowany z częścią rosyjskiego establishmentu wojskowego dowodzącą inwazją na Ukrainę, domagał się "przywrócenia sprawiedliwości" w armii i odsunięcia od władzy ministra obrony Siergieja Szojgu.

W sobotę wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem układu białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z szefem wagnerowców, zawartego w porozumieniu z Władimirem Putinem. Zgodnie z tymi uzgodnieniami Prigożyn miałby przemieścić się na Białoruś. Z kolei najemnicy, jak w poniedziałkowym orędziu powiedział Putin, mieli do wyboru - podpisanie kontraktu z rosyjskim ministerstwem obrony, przenosiny na Białoruś albo powrót do rodzin.