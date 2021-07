Przez Kraków i jego okolice przeszła nawałnica z gradem. Spadło nawet do 70 litrów wody na metr kwadratowy, a lodowe kule miały średnicę wielkości kilku centymetrów.

Zgodnie z ostrzeżeniami IMGW przez Małopolskę przechodzą burze. W Krakowie i okolicach burze z gradem i piorunami, a także ulewne deszcze, nawet do 70 litrów na metr kwadratowy. Trwa komunikacyjny paraliż, warunki atmosferyczne spowodowały już wiele uszkodzeń.

Intensywny deszcz i silny wiatr spowodowały wiele uszkodzeń - połamane gałęzie i powalone drzewa powodują utrudnienia na drogach w całym mieście i uszkodziły już 15 samochodów.

Drzewo spadło na jezdnie na ulicy Zakopiańskiej, zablokowany jest wyjazd z Krakowa w kierunku Myślenic. Paraliż także w komunikacji miejskiej, zalane są torowiska m.in. na Monte Cassino i Krakowskiej. Podtopiony jest przejazd pod wiaduktem na ulicy Wrocławskiej, a powalone drzewo uszkodziło linie trakcyjna na ulicy Dietla.

Powalone drzewo na Alei Trzech Wieszczów / Gorąca Linia RMF FM

Przez obfite opady deszczu zalane są niektóre ulice w tym np. ulice Turowicza oraz Tyniecka.

Zalana u. Turowicza w Krakowie RMF FM

Nawałnica w Krakowie RMF FM

Zalana ulica Tyniecka w Krakowie RMF FM

Skutki ulewy

Ponad 500 zgłoszeń od mieszkańców odebrali od godz. 14.00 małopolscy strażacy.

Jak poinformował rzecznik PSP w Małopolsce Sebastian Woźniak, większość z nich dotyczyła terenu Krakowa i powiatu krakowskiego. Nad miastem przeszła nawałnica z gradem. Lodowe kulki miały kilka centymetrów średnicy.



Kolejne zgłoszenia wciąż do nas napływają. Dotyczą one najczęściej budynków, w których woda wdarła się do piwnic. Najwięcej tego typu interwencji mamy w rejonie Śródmieścia, Krowodrzy, ale też Podgórza - powiedział Woźniak.



Ze wstępnych informacji wynika, że woda wdarła się m.in. do budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. św. Wawrzyńca.

Straż pożarna apeluje, aby zachować szczególną ostrożność i przygotować się na ewentualne przerwy w dostawie energii.

Otrzymaliśmy dużo zdjęć po gradobiciu od naszych słuchaczy:





Grad w Krakowie / Gorąca Linia RMF FM

Grad w Krakowie / Gorąca Linia RMF FM

Grad w Krakowie / Gorąca Linia RMF FM

Grad w Krakowie / Gorąca Linia RMF FM