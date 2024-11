Narodowe Święto Niepodległości

W poniedziałek, 11 listopada w całym kraju odbędą się uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Główne wydarzenia rocznicowe, z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, zaplanowano na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości. W Poznaniu rocznice odzyskania niepodległości uczczą biegacze. W Krakowie na Rynku Głównym RMF FM organizuje VIII Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów.

Uroczystości państwowe w Warszawie

Uroczystości z okazji 106. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczną się w poniedziałek rano. Przedstawiciele władz państwowych z prezydentem na czele, a także przedstawiciele partii politycznych złożą wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. W Belwederze Andrzej Duda tradycyjnie wręczy odznaczenia państwowe.

W południe najwyższe władze państwowe wezmą udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego.

11 listopada odwiedzić można Sejm i Senat. Dzień Otwarty w parlamencie zaczyna się o 10. Zwiedzający wejdą m.in. na salę posiedzeń Sejmu i Senatu, do sal komisji. Przewodnicy opowiedzą m.in. o prawach i obowiązkach parlamentarzystów.

Marsz Niepodległości, koncert patriotyczny w Warszawie

Ulicami Warszawy przejdzie też Marsz Niepodległości.

Marsz zaplanowano w godzinach 14-21 na dotychczasowej trasie z ronda Romana Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego.

Obchody odbędą się także w Muzeum Łazienki Królewskie, a w Świątyni Opatrzności Bożej zaplanowano koncert patriotyczny pt. "Z Polskich Gór ku Wolności". W Cytadeli Warszawskiej odbędzie się koncert "Wspólna Niepodległa", a w Muzeum Powstania Warszawskiego - XVI Koncert Niepodległości pt. "Żywią y bronią".

Obchody świata Niepodległości w Wielkopolsce

W Wielkopolsce obchody 11 listopada rozpoczną się symbolicznie o godz. 11 w Poznaniu, w parku im. św. Jana Pawła II. Po oficjalnej uroczystości, czyli apelu pamięci, odśpiewaniu hymnu i salwach armatnich zaplanowano w tym miejscu piknik rodzinny, przygotowany m.in. przez jednostki straży pożarnej, policji i wojska. Planowane są też pokazy grup rekonstrukcyjnych.

Z kolei o godz. 11.11 na ul. Grunwaldzkiej wystartują uczestnicy Biegu Niepodległości RunPoland 2024. Biegacze pokonają dystans 10 km. Organizatorzy tego wydarzenia podkreślają, że ubrani w białe i czerwone elementy odzieży uczestnicy tworzą olbrzymią "żywą flagę".

Wieczorem w poznańskim Teatrze Wielkim rozpocznie się, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W repertuarze znalazły się utwory Karola Szymanowskiego oraz Mieczysława Wajnberga.

Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów z RMF FM

W Krakowie obchody rozpoczną się od złożenia kwiatów przy pomniku Żołnierzy Polski Walczącej oraz mszy w Katedrze Wawelskiej. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów otrzymają biało-czerwone flagi, a następnie pochód patriotyczny przejdzie z Wawelu, przez ulicę Grodzką, Rynek Główny i ulicę Floriańską na plac Jana Matejki. Tam zaplanowano uroczystość patriotyczną przed Grobem Nieznanego Żołnierza, którą zakończy defilada z udziałem pojazdów reprezentacyjnych służb mundurowych oraz formacji kawalerii konnej.

RMF FM zaprasza na VIII Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów. To będzie największe karaoke w Polsce. Polskie hity będziemy śpiewać od 12:00 na krakowskim Rynku. Największe polskie hity na krakowskim Rynku zaśpiewają m.in.: Wojciech Łuszczykiewicz z zespołem VIDEO, Mattia i Elie Rosinscy, czyli BeMy, Effy, czyli Kasia Sawczuk, Arek Kłusowski, Carla Fernandes.

Wieczorem na Rynku Głównym rozpocznie się 89. Krakowska Lekcja Śpiewania pod tytułem "Radosna Niepodległości".

11 listopada w Rzeszowie

W Rzeszowie główne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbędą się na placu Wolności przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Przewidziano m.in. złożenie meldunku dowódcy Garnizonu Rzeszów, odegranie hymnu oraz przemówienia, w tym wojewody podkarpackiego oraz prezydenta Rzeszowa.

W ramach obchodów towarzyszących 106. rocznicy odzyskania niepodległości, w sobotę w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym odbędzie się III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej "Moja Ojczyzna - Rzeszów 2024".

Uroczystości w Lublinie

W Lublinie obchody rozpoczną się od uroczystej sesji rady miejskiej w Trybunale Koronnym. Po mszy św. w intencji ojczyzny uczestnicy przemaszerują na Plac Litewski, gdzie m.in. odśpiewają hymn, złożą kwiaty pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Józefa Piłsudskiego.

IPN zaplanował wystawę poświęconą ojcom niepodległości oraz miejską grę niepodległościową. Zaś przewodnicy miejscy oprowadzą chętnych "Lubelskim Szlakiem Niepodległości". Tradycyjnie w przestrzeni miejskiej pojawią się wieczorem biało-czerwone iluminacje.

Wśród innych imprez na Lubelszczyźnie są m.in. parada motocyklowa w Zamościu i odsłonięcie muralu rtm. Witolda Pileckiego w Białej Podlaskiej.

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na bezpłatne zwiedzanie wystaw i prelekcje historyczne o gen. Józefie Hallerze, podczas których będzie można zobaczyć m.in. umundurowanie i repliki uzbrojenia z okresu walk o niepodległość.

Radosna Parada Niepodległości we Wrocławiu

We Wrocławiu odbędzie się organizowana przez magistrat oraz Centrum Historii Zajezdnia Radosna Parada Niepodległości. Co roku w barwnej paradzie, która przechodzi przez ścisłe centrum stolicy Dolnego Śląska, biorą udział uczniowie wrocławskich szkół.

Ponadto na wrocławskim rynku odbędzie się koncert i widowisko multimedialne z jednej strony ma być upamiętnieniem 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, z drugiej zaś wyrazem solidarności z osobami dotkniętymi niedawnymi powodziami.

Święto Niepodległości na Śląsku

W Katowicach obchody zaplanowano na pl. Bolesława Chrobrego, gdzie po apelu pamięci i salwie honorowej przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego złożone zostaną wieńce. Następnie w archikatedrze Chrystusa Króla rozpocznie się msza święta w intencji ojczyzny.

W Chorzowie zostaną otwarte bramy Stadionu Śląskiego. W samo południe odśpiewany zostanie hymn narodowy. Po nim wystąpi Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" oraz orkiestry dęte. W czasie imprezy będzie można zobaczyć m.in. przelot samolotów oraz wystawę militariów. Dla najmłodszych zostanie przygotowane wesołe miasteczko oraz inne atrakcje. Na scenie wystąpią: Varius Manx, Urszula oraz Modelki.

W Gliwicach zaplanowano Bieg Młodego Patrioty w parku Fryderyka Chopina. Oficjalne uroczystości z udziałem przedstawicieli samorządu i wojska odbędą się na pl. Józefa Piłsudskiego. Po ich zakończeniu nastąpi koncert pieśni patriotycznych.

W Częstochowie na tory wyjadą zabytkowe tramwaje. To modele 4N z doczepą i 102Na. Pojazdy będą oświetlone i przystrojone w biało-czerwone barwy. Zabytkowe tramwaje będą kursowały za darmo na liniach 2 i 3.

Piknik Niepodległościowy w Łodzi

W Łodzi oficjalne uroczystości rozpocznie msza w intencji ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej. Po niej przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza odbędą się obchody z udziałem władz regionu. Zaplanowano m.in. zmianę warty, apel pamięci, salwę honorową i defiladę kompanii honorowych.

Mniej formalny charakter będzie mieć Piknik Niepodległościowy w Manufakturze. W tym roku na rynku będzie można oglądać z bliska m.in. odrestaurowany czołg M3 Stuart, transporter Rosomak w barwach husarii oraz co najmniej 20 innych pojazdów wojskowych tworzących prawdziwe miasteczko wojskowe. Będą obecni też żołnierze z amerykańskiej 1. Dywizji Kawalerii, którzy zaprezentują swój sprzęt bojowy. To także okazja do spotkania z polskimi żołnierzami, weteranami i przedstawicielami służb mundurowych.

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.