​Napad na właściciela kantoru w Olkuszu. Policja poszukuje sprawców, którzy pobili mężczyznę i ukradli mu walizkę z pieniędzmi.

Zdj. ilustracyjne / Maciej Czajkowski / PAP

Do napadu doszło około godz. 08:20 przy ulicy Świętokrzyskiej. Zamaskowani sprawcy zaatakowali właściciela kantoru w momencie, kiedy wysiadał on z samochodu. Dotkliwie go pobili i zabrali walizkę z pieniędzmi.

Mężczyzna trafił do szpitala. Ze wstępnych informacji wynika, że w skradzionej walizce mogło być około 150 tys. złotych.

Jak powiedziała rzeczniczka olkuskiej policji, sprawców było trzech: jeden siedział w aucie - w srebrnym bmw, którym cała trójka po napadzie uciekła.