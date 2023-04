Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 8 stopni na zachodzie i północnym wschodzie kraju. Chłodniej ma być w obszarze podgórskim Karpat - od 0 do 3 stopni.

Dynamiczna pogoda od piątku

W piątek znajdziemy się pod wpływem niżu przemieszczającego się nad Czechy. Z kolei nad zachodnią Polską przebiegać będzie strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Tam najwięcej chmur i opadów deszczu - miejscami może spaść nawet 15-20 mm.

W Sudetach spodziewane są opady śniegu. W pozostałej części kraju - więcej słońca. Będzie też stosunkowo ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 do 18 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Podkarpaciu. Chłodniej piątek zapowiada się na Przedgórzu Sudeckim i miejscami nad morzem - od 7 do 11 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Głównie na wschodzie i południu można się spodziewać porywów wiatru do 55 km/h.

Noc z piątku na sobotę będzie na ogół ciepła z opadami deszczu, tylko lokalnie w rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do -1°C. Od soboty do poniedziałku zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże, okresami będzie padać deszcz, a na południu w sobotę można spodziewać się burz. Północ kraju będzie znajdować się w strefie oddziaływania chłodniejszego powietrza.

Temperatura w najcieplejszym momencie dnia od 7°C do 11°C. Cieplej będzie natomiast na południu. Tam nawet do 15-16°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 55 km/h.