Awaria systemu ratownictwa medycznego została usunięta - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Problemy z systemem informatycznym pojawiły się już w sobotnie popołudnie i trwały do ok. godz. 21. W niedzielę w południe ponownie doszło do awarii. "Numer alarmowy 112 działał cały czas" - podkreśla resort.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W niedzielę nie działał System Teleinformatyczny Centrów Powiadamiania Ratunkowego, czyli m.in. elektroniczne przekazywanie zgłoszeń przyjmowanych przez operatorów numeru 112.



Na szczęście można było dodzwonić się na numer alarmowy 112 i operatorzy byli w stanie przyjąć zgłoszenie dotyczące na przykład wypadku czy pożaru i przekazać je służbom ratunkowym - policji, straży, czy ratownikom medycznym. Niestety, musieli to robić metodą tradycyjną, czyli po prostu dzwonić do poszczególnych służb. To mogło wydłużać czas obsługi zgłoszenia i oczekiwania połączenie ze 112. Jak usłyszał reporter RMF FM, "zdarza się, że przekazanie zgłoszenia trwa nawet dziesięć minut". Jak jednak zapewnił Piotr Owczarski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie, mimo awarii nie było żadnego opóźnienia w realizacji zleceń. Dodał, że nie wpłynęła ona ani na bezpieczeństwo pacjentów, ani na jakość obsługi.



Wczoraj przez kilka godzin nie działał podobny system - System Państwowego Ratownictwa Medycznego, z którego korzystają dyspozytorzy służb ratowniczych.



Kolejna taka usterka

To kolejna usterka systemów informatycznych opieki zdrowotnej. Wcześniej w niedzielę przez kilkadziesiąt minut nie działał Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej. Na Gorącą Linię RMF FM informację o problemach przesłali nam lekarze, którzy także dziś wcześniej mieli kłopot związany z działaniem innego systemu odpowiedzialnego za wystawianie recept elektronicznych.



Nie zadziałały wszystkie systemy wymagające zalogowania do usług administracji publicznej. To oznaczało problemy z dostępem do systemu EWP, który odpowiada m.in. za zlecanie testów na koronawirusa i odczytywanie ich wyników.

Problemy mogły dotyczyć także systemu Gabinet, dostępu do Internetowego Konta Pacjenta i innych systemów, takich jak Empatia, ePUAP czy ZUS-owski system PUE.

Według Centralnego Ośrodka Informatyki, usterka już została usunięta i wszystkie usługi działają poprawnie.

Jeszcze wcześniej w niedzielę pisaliśmy o awarii systemu e-Recepta. W sobotę z kolei przez kilka godzin nie działał system wspomagający zarządzanie ratownictwem medycznym. Dyspozytorzy nie mieli dostępu do geolokalizacji załóg. Nie mogli również wystawiać elektronicznych zleceń i musieli przekazywać polecenia przez radiolinię.