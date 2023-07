Dziś ruszyła aplikacja mObywatel 2.0. Pojawiły się już pierwsze problemy w jej funkcjonowaniu. Sama aplikacja działa, dostępny jest też w niej dowód osobisty, który od dziś powinien być uznawany w większości miejsc. Nie można jednak sprawdzić punktów karnych czy też e-recept - wyświetla się jedynie komunikat o błędzie.

"Wszyscy operatorzy są obecnie zajęci. Państwa połącznie jest na 14. pozycji w kolejce" - usłyszał reporter RMF FM Maciej Sztykiel na infolinii obsługującej mObywatela.

Prawdopodobnie jest to chwilowe przeciążenie serwerów aplikacji mObywatel, na razie resort cyfryzacji nie odniósł się do sprawy.

Czy można nie uznać cyfrowego dowodu?

Na pytanie reportera RMF FM do Janusza Cieszyńskiego o to, co w przypadku, gdy ktoś nie będzie chciał uznać naszego cyfrowego dowodu osobistego, minister powiedział, że "nie ma takiej możliwości".

Plastikowego dokumentu będziemy jednak potrzebowali do końca sierpnia np. w bankach.

Nowa wersja aplikacji mObywatel jest już do pobrania na telefony - by się zalogować, należy mieć założony profil zaufany.

O mObywatelu

mObywatel 2.0 jest dostępny w sklepach Google Play oraz App Store. W zależności od ustawień w telefonie, stara wersja mObywatela albo zaktualizuje się sama, albo trzeba będzie samemu to zrobić.

"Możemy potwierdzać nim (mObywatelem w wersji 2.0 - red.) swoją tożsamość tak samo jak tradycyjnym dowodem osobistym czy paszportem" - powiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński w komunikacie na stronie internetowej resortu.

W aplikacji pojawił się też szereg funkcji, dzięki którym nasze sprawy urzędowe załatwimy szybko i bez wychodzenia z domu - np. weryfikacja kryptograficzna mDowodu (dostępna także bez konieczności logowania się do aplikacji).

W Polsce pojawi się więc nowy dokument tożsamości, którym będziemy mogli posługiwać się na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyjazdu za granicę i wnioskowania o tradycyjny dowód osobisty oraz - do 31 sierpnia - potwierdzenia swojej tożsamość w instytucjach objętych ustawą o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy (m.in. w banku) - wyjaśniał wczoraj pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. aplikacji mObywatel Michał Kalinowski. Od 1 września te instytucje też będą już miały obowiązek uznawania mDowodu - dodał.

Jak podkreśla, "mDowód ma inną datę ważności i wydania oraz numer i serię niż tzw. plastikowy dowód". Będzie dostępny wyłącznie online w aplikacji mObywatel. Nie będzie już trzeba nosić ze sobą plastikowego dowodu, bo każdy będzie miał obowiązek ustawowy akceptowania mDowodu. Ale warto podkreślić, że nie zwalnia to obywateli z obowiązku posiadania tradycyjnego dowodu osobistego - powiedział wczoraj Kalinowski.

Wdrażamy funkcję "Bezpieczny autobus", trwa też pilotaż e-płatności, który będzie sukcesywnie rozszerzany. Są też karty lokalne - już weszliśmy we współpracę m. in. ze Zduńską Wolą - przekazał Kalinowski. Wyjaśnił, że samorządy będą mogły bezpłatnie korzystać z tego rozwiązania i ich karty/dokumenty lokalne będą pojawiały się w aplikacji. Wtedy samorząd nie musi wydawać plastikowej karty czy tworzyć swojej aplikacji, tylko ma możliwość udostepnienia dokumentu lokalnego dla swoich mieszkańców w aplikacji mObywatel - podkreślił.

Jak informował resort cyfryzacji, "Bezpieczny autobus" to usługa skierowana do osób, które np. wysyłają dzieci na kolonie lub same mają ruszyć w podróż autobusową. "Wystarczy, że w aplikacji wpiszesz numer rejestracyjny pojazdu, a otrzymasz: podstawowe dane autobusu, informacje o badaniach technicznych oraz polisie OC" - czytamy w komunikacie.