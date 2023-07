Od 14 lipca będzie dostępna wersja 2.0 rządowej aplikacji mObywatel. Pojawią się w niej nowe funkcje i usługi.

Prezentacja wersji 2.0 aplikacji mObywatel / Leszek Szymański / PAP

Od jutra we wszystkich miejscach - z drobnymi tylko wyjątkami - będzie można się posługiwać aplikacją mObywatel - mówił na konferencji minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Będzie też nowa wersja aplikacji - bardziej ergonomiczna, nowoczesna, dostosowana do współczesnych standardów. To jest tylko początek zmiany polegającej na tym, że każda usługa, każda sprawa będzie docelowo do załatwienia właśnie za pośrednictwem mObywatela - tłumaczył.

mObywatel 2.0 będzie dostępny od piątku w sklepach Google Play oraz App Store. W zależności od ustawień w telefonie, stara wersja mObywatela albo zaktualizuje się sama, albo trzeba będzie samemu to zrobić.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński na konferencji dot. mObywatela 2.0 / Leszek Szymański / PAP

W mObywatelu 2.0 będą nowe funkcje i usługi. Będzie dostępny nowy dokument tożsamości - mDowód i nowa funkcja: weryfikacji kryptograficznej mDowodu, dostępna także bez konieczności logowania się do aplikacji. W Polsce pojawi się więc nowy dokument tożsamości, którym będziemy mogli posługiwać się na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyjazdu za granicę i wnioskowania o tradycyjny dowód osobisty oraz - do 31 sierpnia - potwierdzenia swojej tożsamość w instytucjach objętych ustawą o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy (m.in. w banku) - wyjaśnił PAP pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. aplikacji mObywatel Michał Kalinowski. Od 1 września te instytucje też będą już miały obowiązek uznawania mDowodu - dodał.



mDowód będzie miał inną datę ważności i wydania oraz numer i serię niż tzw. plastikowy dowód. Będzie dostępny wyłącznie online w aplikacji mObywatel. Nie będzie już trzeba nosić ze sobą plastikowego dowodu, bo każdy będzie miał obowiązek ustawowy akceptowania mDowodu. Ale warto podkreślić, że nie zwalnia to obywateli z obowiązku posiadania tradycyjnego dowodu osobistego - powiedział Kalinowski.



Wdrażamy funkcję "Bezpieczny autobus", trwa też pilotaż e-płatności, który będzie sukcesywnie rozszerzany. Są też karty lokalne - już weszliśmy we współpracę m. in. ze Zduńską Wolą - przekazał Kalinowski. Wyjaśnił, że samorządy będą mogły bezpłatnie korzystać z tego rozwiązania i ich karty/dokumenty lokalne będą pojawiały się w aplikacji. Wtedy samorząd nie musi wydawać plastikowej karty czy tworzyć swojej aplikacji, tylko ma możliwość udostepnienia dokumentu lokalnego dla swoich mieszkańców w aplikacji mObywatel - podkreślił.

Jak informuje resort cyfryzacji, "Bezpieczny autobus" to usługa skierowana do osób, które np. wysyłają dzieci na kolonie lub same mają ruszyć w podróż autobusową. "Wystarczy, że w aplikacji wpiszesz numer rejestracyjny pojazdu, a otrzymasz: podstawowe dane autobusu, informacje o badaniach technicznych oraz polisie OC" - czytamy w komunikacie.

W sierpniu w aplikacji mObywatel pojawi się tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. Będzie można je pobrać po zdaniu egzaminu.

Czyli zdaję egzamin, dostaję prawo jazdy tymczasowe w apce i mogę wsiadać za kierownicę. Obecnie jest tak, że najpierw musimy mieć wydany plastikowy dokument i dopiero wtedy użytkownik ma możliwość pobrania go z rejestru CEPiK do swojej aplikacji - wyjaśnił Kalinowski.