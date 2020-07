Nigdy nie było poparcia Ministerstwa Zdrowia dla przepisów zaostrzających odpowiedzialność karną personelu medycznego - oświadczył wiceminister Zdrowia. Janusz Cieszyński odniósł się nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W czasie konferencji prasowej zapowiedział wyjaśnienie sprawy i wydanie wspólnego z Ministerstwem Sprawiedliwości stanowiska.



Pytany, czy resort zdrowia popiera zaostrzenie kar za błędy medyczne (nowelizacja art. 37a Kodeksu karnego, którą wprowadza się na mocy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.), odpowiedział, że "to są zmiany wprowadzone na etapie prac w parlamencie. Zaznaczył, że nie było w tej kwestii konsultacji z rządem i nie było konsultacji z ministrem zdrowia".



Powiedział, że przepisy, które budzą wątpliwości w środowisku medycznym, powinny zostać wyjaśnione. "To jest zbyt poważna sprawa, aby pozostawiać cokolwiek przypadkowi" - oświadczył.



Zaznaczył, że niezależnie od informacji, którą podała Naczelna Izba Lekarska, Ministerstwo Zdrowia zamierza wyjaśnić sytuację i razem z Ministerstwem Sprawiedliwości przekazać wspólne stanowisko, które wskaże, że "nie ma jakichkolwiek przesłanek ku temu, aby zaostrzać przepisy dotyczące odpowiedzialności lekarzy za działania, które wykonują w związku z ratowaniem zdrowia i życia Polaków".



Podkreślił, że "nigdy nie było poparcia Ministerstwa Zdrowia dla jakichkolwiek przepisów, które miałyby zaostrzać odpowiedzialność karną wobec personelu medycznego - mówimy nie tylko o lekarzach, ale także o pielęgniarkach, ratownikach medycznych oraz wszystkich innych osobach, które wykonują zawody medyczne".



"Nie było wniosku o przedstawienie opinii rządu do tego projektu po tym, jak został on zmodyfikowany w komisji. Projekt rządowy, w którego opiniowaniu brało udział Ministerstwo Zdrowia, nie zawierał takich zapisów" - powiedział wiceminister Cieszyński.



Samorząd lekarski 20 czerwca sprzeciwił się zmianom w Kodeksie karnym, które - według niego - są kolejną próbą ukrytego zaostrzenia odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów za błędy medyczne.



Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy, by wstrzymał wejście w życie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego, którą wprowadza się na mocy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.



Jednocześnie samorząd lekarski przypomniał, że zmienione zapisy wpływają bezpośrednio na zasady wymierzania przez sądy kar za nieumyślne spowodowanie śmierci i narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a po zmianie tego konkretnego artykułu sprawcy będzie groziła kara więzienia. Jak zauważył dalej, "sąd będzie miał bardzo ograniczone możliwości wymierzania kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności".