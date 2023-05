Podwyżki w policji na razie nie przyniosły efektu, jeśli chodzi o zachętę do pozostawania w tej służbie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, na dziś poziom wakatów nie zmniejszył się w porównaniu z początkiem marca, gdy brakowało rekordowej liczby funkcjonariuszy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Obecnie pracuje ok. 94 tys. funkcjonariuszy, co oznacza, że do ustalonej liczby etatów w policji brakuje 13 tys. osób. To wciąż potężna liczba, najwyższa od ponad 10 lat. Jak mówią policjanci, to tak, jakby zniknęli funkcjonariusze z trzech średnich garnizonów w Polsce.

Mimo różnych działań socjalnych, czy organizacyjnych kandydaci nie garną się do policji. Jak usłyszał dziennikarz RMF FM, w dwóch naborach zorganizowanych już od początku roku, służbę zasiliło tulu ludzi, co z niej odeszło.

Poza podwyżkami nie zadziałały więc też rozwiązania autorstwa MSWiA, które wprowadzał odrębne procedury przyjęć do specjalistycznych jednostek. Dają teraz możliwość przyjścia między innymi do oddziałów kontrterorystycznych, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, czy laboratorium kryminalistycznego prosto z cywila, bez policyjnego przeszkolenia.