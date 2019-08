Policjant z Poznania uratował w Mielnie troje dzieci, które porwał prąd morski. Funkcjonariusz odpoczywając nad morzem nie zawahał się, by pomimo czerwonej flagi wskoczyć do morza i udzielić dzieciom pomocy. Fale były tak silne, że policjant potrzebował pomocy, by bezpiecznie dopłynąć do brzegu. Sam odniósł liczne obrażenia.

