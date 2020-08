Olsztyńscy policjanci interweniowali wobec nietrzeźwych rodziców, którzy mieli pod opieką dwuletnią córkę. Jak podała we wtorek policja, mężczyzna miał ponad dwa promile, a kobieta ponad trzy promile alkoholu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Jak poinformował st. sierż. Andrzej Jurkun z olsztyńskiej policji, funkcjonariusze zajęli się tą sprawą po otrzymaniu zgłoszenia o podejrzeniu sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem przez rodziców, którzy mogą znajdować się w stanie nietrzeźwości.

Interweniujący funkcjonariusze, po przyjeździe we wskazane miejsce, zastali w mieszkaniu pijanego 26-letniego mężczyznę i 25-letnią kobietę - rodziców dwuletniej dziewczynki. Badanie alkomatem wykazało, że ojciec miał ponad dwa promile, a matka ponad trzy promile alkoholu w organizmie.



W mieszkaniu policjanci nie zastali dziecka, a opiekunowie nie wiedzieli, gdzie aktualnie ono przebywa. Po chwili okazało się, że dwulatka wyszła bez nadzoru na klatkę schodową budynku. Na szczęście samodzielnie wróciła do mieszkania - przekazał Jurkun.



Do czasu wytrzeźwienia rodziców dziewczynki policjanci przekazali ją pod opiekę krewnym.



Sprawą nietrzeźwych rodziców zajmie się sąd rodzinny. Jeśli sąd uzna, że swoim zachowaniem opiekunowie dwulatki stworzyli realne zagrożenie dla jej życia lub zdrowia, może im grozić kara do pięciu lat pozbawienia wolności.