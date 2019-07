Matka 5-letniego Dawida Żukowskiego pod koniec czerwca zawiadomiła prokuraturę, że jej mąż, Paweł, znęca się nad nią. Kobieta wyprowadziła się od niego trzy tygodnie przed zaginięciem syna - informuje w środę portal TVN 24.

Poszukiwania 5-letniego Dawida / Rafał Guz / PAP

Jak informuje TVN24, pełnomocnik matki zaginionego Dawida Żukowskiego przesłał 28 czerwca do prokuratury w Grodzisku Mazowieckim zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pawła Ż. Z dokumentu ma wynikać, że kobieta zarzucała mężowi psychiczne znęcanie się nad nią. Według portalu w piśmie nie ma informacji o stosowanej przemocy fizycznej zarówno wobec żony jak i syna. 2 lipca sprawa została zarejestrowana w Prokuraturze Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim, a następnie przekazana lokalnej policji.



"Matka Dawida została przesłuchana w tej sprawie już po zaginięciu dziecka. Paweł Ż. mógł nie wiedzieć o tym postępowaniu, o ile nie poinformowała go o nim żona" - informuje TVN24.



Według portalu pomiędzy rodzicami był konflikt. "Jego przedmiotem była między innymi kwestia opieki nad dzieckiem. Znajomi rodziny twierdzą, że przyczyną konfliktu były problemy wynikające z uzależnienia Pawła Ż. od hazardu. Mężczyzna miał z tego powodu popaść w długi. W rodzinie dochodziło do kłótni" - pisze TVN24.



Jak podaje stacja, kobieta nie zdążyła złożyć pozwu rozwodowego. Miała ona na trzy tygodnie przed zaginięciem chłopca wyprowadzić się z synem do Warszawy.

Zaginięcie 5-letniego Dawida. Najwcześniej jutro zostanie zbadane ubranie ojca

Policyjny eksperci wciąż nie mogą przebadać ubrania ojca 5-letniego Dawida Żukowskiego. Stanie się to najwcześniej w czwartek. Tydzień temu mężczyzna zabrał dziecko z domu w Grodzisku Mazowieckim, a po kilku godzinach popełnił samobójstwo. Co stało się z Dawidem - do dziś nie wiadomo.



Jak usłyszał reporter RMF FM Krzysztof Berenda od osób zajmujących się sprawą, żeby przebadać ubranie ojca, musi ono całkowicie wyschnąć. I to samo z siebie. Nie można tego procesu przyspieszać. Dopiero wtedy będzie można szukać na nim śladów genetycznych dziecka, ustalić czy jest tam krew Dawida.

Do tej pory przeprowadzenie tych badań nie było możliwe z uwagi na okoliczności zdarzenia, jak i na stan tego ubrania - mówi prokurator Łukasz Łapczyński.



Poszukiwania chłopca rozpoczęły się o północy w ubiegłą środę, kiedy utratę kontaktu z nim i jego ojcem zgłosiła rodzina.