​Marek Martynowski ponownie będzie przewodniczącym senackiego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Senator zrezygnował ze swojego stanowiska tydzień temu, tłumacząc to swoim niezadowoleniem z decyzji, że Krzysztof Sobolewski - którego Martynowski nazwał "twarzą nepotyzmu" - został sekretarzem generalnym PiS. W rozmowie z Interią senator powiedział, że rozmawiał z prezesem i sprawa Sobolewskiego "zostanie załatwiona już wkrótce".

Marek Martynowski / Rafał Guz / PAP

3 lipca PiS przyjęło tzw. uchwałę sanacyjną, która ma uderzać w nepotyzm w partii. W jej rezultacie krewni i bliscy polityków nie będą mogli zasiadać w radach nadzorczych państwowych spółek - poza pewnymi wyjątkami . Podczas kongresu nominowano też Krzysztofa Sobolewskiego na stanowisko sekretarza generalnego partii.

Kilka dni później Marek Martynowski przestał pełnić funkcję przewodniczącego klubu senatorów PiS . Miał to być protest przeciwko nominacji Sobolewskiego. Senator nazwał go "twarzą nepotyzmu". Jego żona, Sylwia Sobolewska, zasiadała bowiem w kilku radach nadzorczych.

Dzisiaj Martynowski jednak ogłosił, że ponownie będzie przewodniczącym klubu senackiego. Jak informuje Interia, to efekt długiej rozmowy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Powiedział, że sprawa sekretarza generalnego partii "zostanie wkrótce załatwiona". W jakiej formie? Zostawiam to prezesowi - powiedział.

Nie zamierza jednak rezygnować z krytyki. Chodziło mi o to, że nie możemy ogłaszać walki z nepotyzmem, a pan Sobolewski, który jest sekretarzem generalnym, nie załatwił do tej pory tej sprawy. Stąd mój gniew, krzyk rozpaczy, bo się z tym nie zgadzałem. Uważam, że jeśli tej sprawy się nie załatwi, to dalsza walka z nepotyzmem jest bez sensu, bo wszyscy będą podawać ten przykład jako niezałatwiony. Wierzę prezesowi, że się z tym upora, a potem sprawa będzie wyglądać zupełnie inaczej - mówił Martynowski w rozmowie z Interią.

Nie ma dla mnie znaczenia, jak ta sprawa zostanie wyjaśniona. Czy prezes pozbędzie się sekretarza generalnego, czy żona sekretarza nie będzie już dyrektorem w Orlenie - mnie jest wszystko jedno. Grunt, by jedna lub druga wersja była wcielona w życie - powiedział.

Interia nieoficjalnie dowiedziała się, że Sylwia Sobolewska dalej jest jednym z dyrektorów w Orlenie. Sama spółka zasłania się jednak w tej sprawie przepisami RODO.