19 osób zatrzymanych za popełnienie przestępstw podczas marszu narodowców w Warszawie po przesłuchaniach zostało zwolnionych. W jednostkach policji pozostaje jeszcze 17 uczestników burd. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w 90 proc. zatrzymani to pseudokibice.

Starcia z policją podczas Marszu Niepodległości / Wojciech Olkuśnik / PAP

Kibole przyjechali do stolicy aż z 9 województw - również z odległych, bo z zachodniopomorskiego, czy z dolnośląskiego. Mają od 18 do 41 lat. Połowa w trakcie zatrzymania była nietrzeźwa.

Dziś będą kontynuowane przesłuchania. Większość z tych osób była zatrzymana za udział w nielegalnym zbiegowisku. Wiadomo jednak, że części z nich mają być postawione zarzuty związane z atakowaniem policjantów, ale także z kradzieżą i posiadaniem narkotyków.

35 policjantów rannych

W środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Mimo że - zgodnie z zapowiedziami organizatorów - miał być zmotoryzowany - wielu uczestników brało w nim udział pieszo. Podczas Marszu doszło do zamieszek; policja informowała m.in., że na rondzie de Gaulle'a w stronę policjantów poleciały kamienie i race. Zniszczone zostało też mieszkanie w kamienicy przy ul. 3 maja.

Komenda Stołeczna Policji informowała, że zgromadzenie pieszych jest nielegalne. Rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak podczas wczorajszej konferencji prasowej zwracał uwagę, że taktyka policji nie uległa zmianie w kontekście działań poszczególnych osób biorących udział w protestach, zgromadzeniach, które odbywały się w ostatnim czasie.



Gdy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jest agresja kierowana wobec policjantów, agresja wobec mienia, mamy do czynienia z reakcją policjantów. Te działania, które wczoraj były prowadzone przez policjantów nie zmieniły się w żaden sposób; one były takie same w przypadku agresji podczas wczorajszych wydarzeń, podczas protestów przedsiębiorców, podczas protestu kobiet - zapewniał.



Marczak poinformował, że ilość rac i niebezpiecznych przedmiotów, które były rzucane w kierunku policjantów podczas środowego marszu stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia tych policjantów. To jest tak naprawdę podstawa wszelkiego działania policjantów - podkreślił.



Dodał, że podczas Marszu Niepodległości "rannych zostało 35 policjantów". Mamy urazy kręgosłupa wśród policjantów, urazy głowy, mamy złamaną rękę. W tej chwili jeszcze trzy osoby przebywają w szpitalu z uwagi na stan, w którym się znajdują. To pokazuje tak naprawdę podejście części osób, które brały udział we wczorajszych wydarzeniach" - powiedział.