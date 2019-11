Marsz Antyfaszystowski, który po godz. 14 wyruszył z pl. Unii Lubelskiej dotarł do pl. Trzech Krzyży. Zgromadzenie zostało zakończone. Na placu trwa jeszcze koncert.

Marsz Antyfaszystowski w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

W tym roku antyfaszyści szli pod hasłem "Za wolność Waszą i naszą!". W marszu uczestniczyli niektórzy politycy lewicy. Demonstracja wyruszyła ok. godz. 14.50 z placu Unii Lubelskiej. Uczestnicy marszu przeszli ulicami: Marszałkowską, pl. Konstytucji, Piękną i Al. Ujazdowskimi na pl. Trzech Krzyży, gdzie po godz. 17. marsz się zakończył, a cześć zebranych pozostała na zorganizowanym na pl. Trzech Krzyży koncercie. Według organizatorów w wydarzeniu brało udział ok. 12 tys. osób.

"Faszyści nie chodzą tylko w dresach"

Antyfaszyści przeszli przez stolicę pod hasłem "Za wolność Waszą i naszą!". Część z nich niosła ze sobą flagi biało-czerwone, tęczowe oraz flagi Unii Europejskiej.



Uczestnicy marszu mieli również transparenty z hasłami takimi jak: "Precz z homofobią", "Precz z faszyzmem", "Nigdy więcej faszyzmu, "11 Listopada +NIE+ rasistom i faszystom", "Wolna Polska", "Różnorodność wzmacnia naród", "Antyfaszyzm to nasz obowiązek". W środku pochodu uczestnicy nieśli dużą tęczową flagę.



Faszyści nie chodzą już tylko w dresach. Coraz częściej widzimy faszystów w sutannach, mundurach i garniturach. Polko! Polaku! Wiemy, że chcesz dobrze, ale nie maszeruj z faszystami - przemawiał Jakub Kocjan z organizacji Akcja Demokracja.



Solidarność, równość , wolność. To nie jest przeciwstawianie się Marszowi Niepodległości. Idziemy za naszymi wartościami i je chcemy świętować (...) Ten nasz marsz to alternatywa dla osób, które nie zgadzają się ze skrajnie nacjonalistycznymi i skrajnie faszystowskimi wypowiedziami - mówiła z kolei Monika Matus z Akcji Demokracja.

Wśród manifestujących byli politycy

Słychać było hasła: "Polska dla wszystkich bez nienawiści", "Miejmy granice, a nie węgiel", "Warszawa wolna od faszyzmu", "Naszą bronią solidarność", "Za wolność waszą i naszą". Grała muzyka. Manifestacja była ochraniana przez policję.



Wśród manifestujących byli m.in. poseł-elekt Krzysztof Śmiszek z Wiosny i posłanka-elekt Magdalena Biejat z Lewicy-Razem. Obecni byli również: Barbara Nowacka i Klaudia Jachira.



Marsz zorganizowały organizacje lewicowe: Koalicja Antyfaszystowska, Akcja Demokracja, Antyfaszystowska Warszawa, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Studencki Komitet Antyfaszystowski oraz przestrzeń inicjatyw "Syrena", które zaznaczały, że jest to "impreza uliczna, taneczny pochód", będący sprzeciwem wobec "Marszu Niepodległości, który również w niedzielę przejdzie ulicami stolicy.