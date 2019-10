Czas na podniesienie wysokości mandatów drogowych. To będzie jedna z pierwszych spraw, którą zajmie się nowy rząd – ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski. Obecnie najwyższy mandat to 500 złotych. I tak jest niezmiennie od 16 lat.

Mandaty mają wzrosnąć nawet trzykrotnie / foto. pixabay /

Z ustaleń dziennikarza RMF FM wynika, że mandaty mają wzrosnąć nawet trzykrotnie. Maksymalny mandat za przekroczenie prędkości może zostać podniesiony do 1500 złotych.

Taka propozycja ma popłynąć z Ministerstwa Infrastruktury. Tam urzędnicy dostrzegli, że 500 złotych to jedna z najniższych kar w Europie i nie robi wrażenia na kierowcach. 16 lat temu to była 1/4 średniej krajowej - dziś 1/10.

Nie wiadomo na razie, co na to urzędnicy MSWiA - bo to tam ostatecznie powstaje taryfikator.

Gminom nie zostanie przywrócone natomiast prawo do stawiania fotoradarów. Na to nie będzie zgody. Fotoradary nie służą do tego, aby wyrywać pieniądze z portfeli i kieszeni kierowców. Fotoradary służą do tego, żeby uspokoić ruch - argumentował minister Andrzej Adamczyk. Deklaruje on, że jeśli samorządowcom chodzi o uspokojenie ruchu, to może powstać mechanizm współdzielenie kosztów montażu fotoradarów w konkretnych miejscach.