„To jest problem, sytuacja jest trudna” – przyznaje Tadeusz Cymański, pytany o nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. "Rzeczpospolita” donosi, że jeden z najbliższych współpracowników Mariana Banasia z czasów jego pracy w Ministerstwie Finansów miał współpracować z mafią VAT-owską. Wcześniej TVN ujawnił, że w należącej do szefa NIK kamienicy w Krakowie prowadzony jest przez najemców hotel z pokojami wynajmowanymi na godziny. „Tu w tej sprawie mamy pewne problemy, bo ta sprawa kładzie się dużym cieniem. To jest problem, co dalej zrobić, bo sytuacja jest trudna” – mówił Cymański, gość Porannej rozmowy w RMF FM. I dodał: „Nie umywamy rąk, został wybrany (Marian Banaś na szefa NIK- red.), wiemy czyimi rękami”. Czy Marian Banaś powinien podać się do dymisji? „Może by ułatwił wszystkim tę sytuację. Okoliczności są fatalne, ponieważ cień podejrzenia na niego padł” – stwierdził poseł Solidarnej Polski.

Tadeusz Cymański: Ziobro nie jest zainteresowany teką wicepremiera

"Zbigniew Ziobro zakomunikował prezesowi Kaczyńskiemu, że nie jest zainteresowany wicepremierem" - poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański ujawnia w RMF FM kulisy wczorajszego posiedzenia wyjazdowego PiS w Ożarowie. "Oczekujemy (Solidarna Polska - red.) tylko i wyłącznie adekwatnej pozycji do wcześniejszych umów. Nowe umowy będą wynegocjowane, będą dogadane, nie ma żadnych warunków, żadnej presji, żadnego szantażu" - przekonywał gość Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM.

Cymański zapewnia, że jego ugrupowanie "nie rzuca się na stanowiska". "Mamy oczekiwania, mamy propozycje i chcemy swojej pozycji. Nic więcej" - dodał - "Jarosław Kaczyński rządzi tak, że nikt się nie przemknie".

Robert Mazurek: Dzień dobry, zapraszamy Państwa na występy posła Tadeusza Cymańskiego, posła PiS.



Tadeusz Cymański: Taka prowokacja na początek... Występy... No dobra, niech będzie.



Wszystkiego najlepszego z okazji poniedziałkowych imienin.



Bardzo dziękuję, jestem wzruszony i pozdrawiamy wszystkich Tadeuszy... Tadeusze dobre dusze, przed Tadeuszem kapelusze...



Tadeusza nic nie rusza, to również znamy.



Też super, w dechę.



O tym porozmawiamy, czy nic nie rusza... Zanim pana spytam o to, co było wczoraj, czyli o posiedzenie klubu PiS w Ożarowie, to informacje z dzisiejszej gazety, znowu historia pt. Marian Banaś i jego przyjaciele. Tym razem chodzi o Arkadiusza B., byłego dyrektora (Krajowej Szkoły Skarbowości - przyp. red.). Pytanie jest proste: Czy wy się tak naprawdę nie boicie, że ciągle będzie jakaś historia z Banasiem? Teraz oczywiście Banaś mówi, że nic nie wiedział, za chwilę będzie co innego i później jeszcze co innego... Prosta odpowiedź, zasada jest stara jak świat: ten się boi, kto broi. W tej sprawie mamy pewne problemy, oczywiście, bo ta sprawa kładzie się dużym cieniem, to jest problem w ogóle, co dalej zrobić, bo sytuacja jest bardzo trudna. Natomiast nie ma litości dla nikogo...



Jak to nie ma litości, człowiek został prezesem NIK-u i może sobie w tej chwili robić, co zechce...



Panie redaktorze, faktom nie zaprzeczamy. Gdyby ktokolwiek wiedział, i był przekonany, ktoś odpowiada za wszystko... My nie umywamy rąk, został wybrany. Wiemy, czyimi głosami. No ale zaraz, wiemy, którymi głosami. A co pan proponuje?



Ja najpierw proponuję przyjrzeć się dokładnie temu, kogo wybieramy...



A OK...



Bo jeżeli pan mi mówi, że po 4 latach rządów nie jesteście w stanie sprawdzić, kogo powołujecie na stanowisko szefa NIK-u, to ja panu powiem: No nie krasnoludki na niego głosują.



Ale panie redaktorze. Ale pan ma rację, bo mądrość się poznaje po pytaniach, a inteligencję po odpowiedziach.



Sprawdzimy teraz jak moja mądrość i pana inteligencja...



No więc zadał mądre pytanie: Jak do tego doszło? I to jest najtrudniejsze i najważniejsze pytanie.



Krótkie pytanie, proszę o krótką odpowiedz: Czy Marian Banaś powinien podać się do dymisji?



Jego decyzja, bo on wie, jaka jest prawda.



Czy pańskim zdaniem Marian Banaś powinien podać się do dymisji?



Może by ułatwił wszystkim tę sytuację, okoliczności są fatalne, ponieważ cień podejrzenia na niego padł...

